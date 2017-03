La SuperMercato gasiti cea mai variata gama de produse de curatenie si produse pentru îngrijire personală Made in Italia

La SuperMercato, gasiti cea mai variata gama de produse de curatenie si produse pentru îngrijire personală Made in Italia. De la detergent (lichid, praf sau pernuțe), balsam, degresanti, săpun, produse pentru mobila, baie, podele, geamuri pana la produse pentru desfundat țevile.

Apoi, avem foarte multe produse produse in special pentru doamne, de la parfumuri, fixative, șampoane, paste si periute de dinti, creme de dus pana la absorbante.

Toate produsele sunt aduse din Italia de noi, sunt produse identice cu ceea ce gasiti si in rafturile magazinelor din Italia. Nu sunt produse fabricate pentru țările din est, care au alta calitate.

In magazine gasiti si o gama variata de produse alimentare, in general avem cele mai cunoscute si apreciate produse italiene existente.

Puteti sa comandati si pe www.supermercato.ro. Transportul este 15 lei sau gratis la comenzi mai mari de 200 de lei.