Inspectorul ANAF, Maria David, intalniri conspirative la casa de la Mihaesti a lui Constantin Roibu

Inpectorul ANAF, Maria David, are intalniri conspirative, seara tarziu, la casa maharului chimic de la Oltchim, Constantin Roibu, de la Mihaesti. Poate sunt rude cei doi si nu stim noi si-atunci se justifica aceste intalniri. In aceasta perioada mai multe firme coordonate direct sau din umbra de mister Roibu au probleme cu Finantele, unele sunt in insolventa, altele in pragul falimentului. Vezi situatiile: Protectchim, Cheprochemicals si altele. Si-atunci aceste intrevederi ale doamnei David la casa de la tara a lui Roibu sunt cel putin dubioase. Poate ne explica madam David care era scopul prezentei ei la conacul roibist de la Mihaesti in urma cu 9 zile?!

Maria David este aceeasi persoana care l-a pus la zid, printr-un control la comanda, pe fostul director de la CET Govora, Mihai Balan…

Vom reveni cu noi informatii INCENDIARE referitoare la acest caz!