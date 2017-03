O fetita de 10 ani din Valcea a murit in ambulanta. Parintii au dus-o de doua ori la spital, dar medicii au trimis-o acasa. Procurorii au demarat o ancheta! 

In paralel, la SJU Valcea a fost deschisa o ancheta administrativa, iar medicii asteapta rezultatul necropsiei, relateaza news.ro.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, politistii de la Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Valcea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, fac cercetari pentru stabilirea cauzei decesului unei fetite care a murit saptamana aceasta intr-o ambulanta, in timp ce era transportata la un spital din Bucuresti.

Surse apropiate anchetei au declarat ca rudele fetitei au depus plangere la politie si cer verificarea cazului, in conditiile in care copila a murit in cursul zilei de marti, in timp ce era transferata de la Spitalul Judetean Valcea cu o ambulanta catre o unitate sanitara din Bucuresti.

Apropiatii familiei spun ca in zilele dinaintea decesului, fetita, eleva in clasa a patra la o scoala din Ramnicu Valcea, a ajuns de doua ori la spital, acuzand puternice dureri de cap. Prima data copila a fost dusa la spital la sfarsitul saptamanii trecute cand, dupa ce a primit un tratament, a fost trimisa acasa. Marti, fetita, care a continuat sa se simta rau, a fost dusa din nou la spital unde, avand in vedere starea sa grava, medicii au decis sa o trimita la o unitate sanitara din Bucuresti, dar ambulanta care a preluat-o nu a ajuns prea departe, intrucat pe drum copila a intrat in stop cardio-respirator.

Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, medicul George Branzan, a declarat pentru News.ro ca la nivelul unitatii sanitare a fost deschisa o verificare administrativa in urma decesulul fetitei. Reprezentantii spitalului asteapta rezultatul necropsiei in uma carei se va stabili cauza decesului.

Sursa foto: Vocea Valcii