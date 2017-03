Eugen Neata: Veste buna pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai Consiliilor Judetene!

In urma discutiilor purtate cu primarii, Grupurile parlamentare PSD, ALDE, au depus un amendament la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. In textul propus din amendament este prevazut „cuantumul brut al salariilor de baza/indemnizatiilor de care beneficiaza personalul care ocupa functii de demnitate publica alese din cadrul organelor autoritatilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai Consiliilor Judetene, se majoreaza cu 30% fata de nivelul aflat in plata”. Astfel, cum este precizat in motivatie, se va elimina aparitia situatiilor in care unii functionari vor avea venituri salariale superioare primarului/viceprimarului, desi responsabilitatea acestora este net superioara.

Am garantia ca amendamentu propus va fi votat si sunt convins ca lucrurile se indreapta spre o directie buna.

Eu si colegii mei vom sustine modificarea pe care am propus-o, atat in Comisia din care fac parte, cat si in plenul Camerei Deputatilor.

Eugen Neata, deputat PSD