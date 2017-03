Faurecia NU PLEACA din Valcea, investeste in continuare in dezvoltare si modernizare! Relatia cu presedintele Consiliului Judetean este EXCELENTA!

Primarul Ionel Vladulescu din Budesti:

Domnule primar al comunei Budeşti, vă rugăm să treceţi în revistă lucrările importante care se desfăşoară la ora actuală în comuna Budeşti. Ştiu că aţi depus si mai multe proiecte pentru finaţare europeană si guvernamentala. În acelaşi timp, vă rog să menţionaţi dacă există noi intenţii ale unor investitori străini să-şi dezvolte afaceri aici la Budeşti, şi, nu în ultimul rând, să ne vorbiţi despre relaţia cu principalul investitor de aici din Budeşti, firma Faurecia, având în vedere că în ultima perioadă au fost mai multe discuţii vis-a-vis de unele aşa-zise nemulţumiri ale dânşilor în legătură cu partea de infrastructură a comunei.

LISTA INVESTITIILOR

Într-adevăr, primăria comunei Budeşti a depus săptămâna trecută, la Ministerul Dezvoltării, pe Ordonanţa 28, 6 proiecte de investiţii. Unele din ele includ şi zona industrială, şi anume, o reţea de canalizare pe care o avem contractată şi care este în lucru. Noi, în acest moment nu avem banii necesari pentru a finaliza această investiţie, şi, astfel, am depus-o pe Ordonanţa 28 pentru finanţare. Este vorba despre satele Linia şi Racoviţa. Această reţea de canalizare a început în urmă cu trei ani. Din bugetul local am susţinut atât cât am putut această investiţie. Din păcate nu am avut banii necesari la buget pentru a finaliza această lucrare.

Pe lângă această investiţie, sigur că mai sunt încă cinci investiţii depuse. Este vorba despre o documentaţie pentru câteva punţi pietonale, şi anume, trei punţi pietonale care fac legătura între localitatea Budeşti şi municipiul Râmnicu Vâlcea, un pod peste pârâul Sâmnic care face legătura între comuna Budeşti şi DN 7, mai este vorba şi despre o grădiniţă, şcoala din centru unde avem aproximativ 500 de elevi. Cei de la grădiniţă îşi desfăşoară activitatea într-o singură sală de clasă care este foarte mică.

De asemenea am depus o documentaţie pentru un drum care face legătura din satul Barza până la ieşirea din localitate, la hidrocentrala de la Râureni la DN 67. Prin această investiţie se va scurta drumul şi accesul cetăţenilor din localitatea noastră cu cel puţin 15-20 km şi degrevăm zona de la drumul naţional pentru că este un trafic foarte intens fiind decât o singură ieşire din localitate. Acest drum face legătura şi cu zona industrială creată la noi în localitate.

Mai este vorba despre drumul DC 31-Bercioiu –Vârtofani care face legătura între localitatea Budeşti şi comuna Nicolae Bălcescu. Este un drum de 4,3 km. O mare parte din drum face parte din comuna Nicolae Bălcescu. Avem depusă documentaţia în privinţa finanţării şi sper să obţinem aprobarea. Acest drum are o foarte mare importanţă pentru comuna Nicolae Bălcescu.

Acestea sunt câteva investiţii care în acest moment sunt depuse la Ministerul Dezvoltării. Am mai pregătit o documentaţie pentru drumul de tarla. Sigur vom mai depune şi alte proiecte la finanţare pe fonduri europene, cu privire la extindere şi reabilitare şcoli şi alte obiective pe care mi le doresc realizate la nivelul localităţii.

DEZVOLTAREA ZONEI INDUSTRIALE

Dumneavoastră aţi pus o întrebare cu privire la dezvoltarea zonei industriale. Pot să vă sun că din informaţiile pe care le am, zona industrială se va dezvolta la acest moment . Nu pot să vă spun dacă vor veni sau nu şi alţi investitori. Trebuie să înţelegem că dacă vin investiţii la Budeşti nu vin numai pentru Budeşti, ci pentru tot judeţul Vâlcea şi de aceste investiţii vor beneficia foarte mulţi cetăţeni de pe raza judeţului Vâlcea şi ar trebui să sprijinim acest lucru. Să lăsăm ambiţiile politice şi să facem în aşa fel încât lucrurile să meargă spre dezvoltarea judeţului, spre dezvoltarea economiei, spre crearea unor locuri de muncă. Noi trebuie să promovăm nişte lucruri care sunt fezabile şi viabile, palpabile. Din păcate sunt şi oameni care vor să promoveze negativ judeţul. Sper ca lucrurile să se îndrepte şi să punem umărul la treabă în aşa fel încât să dezvoltăm acest judeţ.

Firma la care vă refereaţi face transport în comun şi aduce muncitori şi de la 50 km de comuna Budeşti. Deci, prin dezvoltarea acestor investiţii s-au creat locuri de muncă, peste 1000 la ora actuala, şi astfel beneficiază foarte mulţi cetăţeni din judeţ. Aşadar, această investiţie nu a fost făcută numai pentru localitatea Budeşti.

Vreau sa mentionez si o firma belgiana care va angaja cateva sute de valceni. Sunt investitori serioşi, au un CV foarte bun, au venit la noi în judeţ să dezvolte economia şi, bineînţeles, să facă afaceri.

Sunt investitori de cursă lungă. Nu au venit să stea un an – doi şi apoi să plece.

Cu privire la aceste aspecte eu cred că ar fi bine să luaţi mai multe referinţe de la aceşti investitori şi cu siguranţă veţi afla mai multe informaţii. Treaba noastră, ca şi autoritate locală, este să creem infrastructura şi să aducem cât mai mulţi investitori în localitate. Aceasta este sarcina mea, ca administrator al localităţii. Restul sunt discuţii, poveşti, ambiţii politice sau de alt fel. În loc să promovăm şi să aducem cât mai mulţi investitori în localitate, noi, prin astfel de comunicate (NR – afirmatiile tendentioase, lispite de suport real ale consilierului liberal Victor Stanculescu – referitoare la o posibila plecare a Faurecia din Valcea) şi astfel de discuţii promovate pe toate posturile de televiziune sau prin presă facem mai mult rău.

Vă rugăm să ne spuneţi câteva cuvinte despre relaţia Primăriei Budeşti cu Consiliul Judeţean. Adică, există o relaţie bună de colaborare, aveţi sprijin din zona respectivă?

În acest moment am o relaţie foarte bună cu Consiliul Judeţean. Sper ca obiectivele de investiţii pe care eu le-am promovat şi mi le doresc realizate să fie finaţate si cu ajutorul Consiliului Judetean, pentru că sunt o necesitate pentru localitatea Budeşti. Acum este momentul ca localitatea Budeşti să fie ajutată pentru investiţii. Dacă în câţiva ani de zile localitatea Budeşti va ajunge la un nivel de dezvoltare aşa cum imi doresc eu, nu voi mai solicita nimănui niciun fond. Astfel vor rămâne bani la Consiliul Judeţean şi pentru alte localităţi. Eu înţeleg că necesitatea finanţării este peste tot în judeţ. Fiecare localitate are nevoie de investiţii pentru a se dezvolta.

Încă o dată vă spun că am o relaţie foarte bună cu Consiliul Judeţean si pot sa afirm: o relatie excelenta cu presedintele Constantin Radulescu, care este un om foarte serios. Eu îmi doresc să dezvolt localitatea şi atât. Nu am alte motive pentru a promova proiecte sau de a-mi promova imaginea. Noi dăm examen o dată la patru ani. Dacă lumea este mulţumită de activitatea noastră ne mai acordă votul de încredere, dacă nu, oamenii sunt liberi să aleagă pe altcineva.

Vă mulţumim! Doamne ajută să realizaţi tot ceea ce v-aţi propus şi să fiţi ajutat!

