Valcence sclave în Italia. Multe angajate sunt obligate să întrețină relații sexuale cu patronii lor

Noi dezvăluiri şocante despre româncele care şi-au căutat norocul în ţări străine. Plecate să muncească în agricultură în Italia, femeile, multe dintre acestea din Valcea, au fost transformate în sclave moderne: forţate să muncească 12 ore pe zi, iar noaptea sunt bătute şi violate de patronii lor. Asta în timp ce autorităţile locale se uită în altă direcţie pentru a nu deranja sectorul agriculturii. Producţia de fructe şi legume a Italiei a crescut vertiginos în ultimii ani. Regiunea Ragusa este principalul motor al agriculturii din peninsulă şi al treilea exportator de legume din Europa. Prosperitatea este plătită însă extrem de scump de românce, care reprezintă mare parte din forţa locală de muncă. Sute de femei plecate să îşi câştige existenţa la ferme din Sicilia au ajuns sclave moderne pentru patronii lor. Româncele sunt bătute pe câmp, acolo unde muncesc uneori chiar şi 12 ore şi primesc salarii de trei ori mai mici decât prevede legea. Nopţile, ele sunt violate de proprietari sub ameninţarea că vor fi concediate dacă se opun. Iar cele care renunţă la job nu îşi mai găsesc apoi de lucru. Un reportaj publicat de cotidianul The Guardian dezvăluie că aproximativ cinci mii de românce sunt exploatate prin muncă în Ragusa, iar cel puţin jumătate din ele au fost forţate să întreţină relaţii sexuale cu angajatorii lor. Multe dintre femei simt că nu au avut de ales şi că au fost nevoite să accepte situaţia pentru a trimite bani familiilor rămase în România. Autorităţile s-au sesizat după ce numărul avorturilor în rândul româncelor a crescut foarte mult. Cu toate acestea, un singur italian a fost condamnat pentru abuzuri în ultimii ani, din zeci de asemenea cazuri care au fost raportate. Toate încercările de a opri această situaţie au fost sortite eşecului. În 2015, o femeie din parlamentul italian a cerut premierului să ancheteze situaţia româncelor. Doi ani mai târziu, nimic nu s-a mişcat în această direcţie.

