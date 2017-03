În atenţia ŞOMERILOR vâlceni: SUTE DE LOCURI DE MUNCĂ VACANTE! 

1. ADASANY S.R.L. COD FISCAL: 16468157 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.IORGA, NR.8, BL.25, SC.A, AP.15. TEL.: 0737898989 3 3 1 şoferi distribuitori vânzători târguri manipulant marfă

2. ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT COD FISCAL: 18264803 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REMUS BELLU, NR.6 TEL.: 0250/739881, FAX: 0250/738255 E-mail: dispecer@dao.rowater.ro 1 1 1 inginer (5 ani vechime în domeniul execuţiei sau promovării şi urmăriri realizării lucrărilor de investiţii, specializare construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, energetică) Valabilitatea ofertei: 08.03.2017 Concurs în data de 16.03.2017- proba scrisă specialist resurse umane (5 ani vechime în domeniul resurselor umane, studii superioare, certificat de absolvire a unui curs de specialitate acreditat în domeniul resurselor umane ) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 Concurs în data de 29.03.2017 electrician (studii medii, calificare de electrician, cunoştinţe în domeniul automatizărilor, măsurători PRAM) Valabilitatea ofertei: 21.03.2017 Concars în data de 30.03.2017

3. ALDEA ALEXANDRU I.I. COD FISCAL: 21297148 ADRESA: COM.MÂLDÂREŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0740207711 1 muncitor necalificat Locul de muncă vacant se află la Horezu, jud.Vâlcea.

4. ALEXA INVEST S.R.L. COD FISCAL: 23654764 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIBERTĂŢII, NR.24 E-mail: alexa.invest@yahoo.com 1 lucrător comercial (vânzător)(experienţă în domeniu, studii medii) Cv-urile se depun la adresa de e-mail: alexa.invest@yahoo.com, sau la sediul A.J.O.F.M.-Vâlcea cam.208

5. ALFA FARM S.R.L. COD FISCAL: 1494247 ADRESA: BĂBENI, STR.DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.150, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0250/713603 2 1 recepţioneri farmacist

6. ALIANA- COS S.R.L. COD FISCAL: 15362220 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI- COANDĂ, SC.B, AP.12. TEL.: 0767369369 2 2 mecanici auto şoferi

7. ALSIMOB S.R.L. COD FISCAL: 16345510 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.38 TEL.: 0745001723 2 tâmplari universali

8. ANALIV-CARGO S.R.L. COD FISCAL: 33569658 ADRESA: COM.FRÂNCEŞTI, STR.MOŞTENI, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0786720255 E-mail: analiv.cargo@yahoo.com 1 şofer maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

9. ANASTASIA CENTER S.R.L. – SALON ANASTASIA- CENTRU ÎNFRUMUSEŢARE, REMODELARE CORPORALĂ ŞI NUTRIŢIE COD FISCAL: 36940601 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, BL.132, SC.C. TEL.: 0755883005 1 cosmetician (vechime în domeniu min. 1 an, curs de cosmeticăabsolvit, acreditat A.N.C.)

10. ANA & CORNEL S.R.L. COD FISCAL: 5878224 ADRESA: MIZIL, STR.BARIERA AMARU, NR.1, JUD.PRAHOVA. TEL.: 0244250966 1 agent de vânzări (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 7 luni Locul de muncă vacant se află la Rm.Vâlcea.

11. ANDRONIE AURELIAN I.I. COD FISCAL: 28045681 ADRESA: COM.PRUNDENI, SAT ZĂVIDENI, JUD.VĂLCEA TEL.: 0744617207 1 1 tâmplar muncitor necalificat Locurile de muncă vacante se află la Prundeni, jud.Vâlcea

12. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI S.R.L. COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL./FAX: 0250/733308 5 2 10 preparatori conserve (calificare) stivuitorişti (ATESTAT ISCIR) muncitori necalificaţi

13. ARAIA EVENTS S.R.L. COD FISCAL: 28713306 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. IUSTINIAN MARINA, NR. 103, JUD. VÂLCEA. TEL./FAX: 0724204207, 0751091111 E-mail: contact@atelierulcudelicii.ro 2 2 cofetari patiseri

14. ARDAVA S.R.L. COD FISCAL: 10389097 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.495. TEL.: 0744630483 E-mail: office@hotel-orizont.ro 1 medic balneolog

15. ASTROMERIA VRIESA S.R.L. COD FISCAL: 36589781 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.140 TEL.: 0744661155 1 vânzător florărie

16. ATLAS TOUR S.R.L. COD FISCAL: 17775141 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.25 TEL.: 0350409436 1 1 legător (curs calificare) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni cu program de lucru de 4 ore/zi. arhivar (curs calificare)

17. AUTOMAG REP. S.R.L. COD FISCAL: 34592322 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.9B TEL.: 0762517955 E-mail: automag@autlook.com 1 pregătitor vopsitorie

18. AVICARVIL S.R.L. COD FISCAL: 18658662 ADRESA: COM.FRÂNCEŞTI, STR.FRÂNCEŞTI, NR.1, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0725726005 E-mail: ioana.frunza@carmistin.ro 4 2 ingineri industria alimentară (studii superioare de specialitate) şefi echipă specializată (studii medii profil tehnician veterinar) Se oferă salariu atractiv, bonusuri în funcţie de realizări.

19. BALNEOMEDCENTER S.A. COD FISCAL: 15849951 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.142 TEL.: 0772265077, 0751571640 5 asistenţi medicali generalişti

20. BARECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BÂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352 E-mail: barecolary@yahoo.com 2 2 2 bucătari (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) ospătari (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) cameriste (vechime în domeniu min. 2 ani, calificare)

21. B.N.P. MANEA ANDREESCU CARMEN MIRELA COD FISCAL: 19377274 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.10, BL.C3, SC.A, AP.3. TEL.: 0250/739999, între orele 17.00- 18.00 de luni până joi E-mail: manea_andreescu_carmen@yahoo.com 1 secretară (min. 5 ani vechime în domeniu constituie un avantaj, studii juridice sau asimilate, cun.foarte bune de operare PC, studii medii/superioare, cunoştinţe foarte bune de limba română)

22. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.INTR.PRIBEANU, NR.4. TEL.: 0745141471; E-mail: bogdanconstruct@gmail.com 1 1 1 1 1 muncitor necalificat manichiurist pedichiurist coafor sudor

23. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL: 6334476 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TÂRGULUI, NR.2 TEL.: 0250/734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 2 2 vânzători(studii medii) manipulanţi mărfuri(studii medii) Avantaje: se oferă salarii atractive, transport gratuit, tichete de masă

24. BUTARU ILIE I.I. COD FISCAL: 29516825 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.V.OLĂNESCU, NR.7 TEL.: 0722585373 1 1 cofetar- patiser modelator covrigi

25. CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CORNOIU CONSTANTIN BOGDAN COD FISCAL:23298390 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, BL.S4, SC.E, AP.1. TEL.: 0771333333 1 psiholog (absolvent promoţia 2016)

26. CAPRICE S.R.L. COD FISCAL: 7216460 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.RÂURENI, NR.60. TEL.: 0744509021 E-mail: marius.ilinca@caprice.ro 1 consilier vânzări(posesor permis auto cat.B, studii liceale, cun.şi abilităţi tehnice şi de vânzări, min. 2 ani vechime în vânzări) Cv-urile se trimit la adresa de e-mail: dan@caprice.ro

27. CARTEXT S.R.L. COD FISCAL: 29918008 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.80, BL.S13/2. TEL.: 0784292771 10 3 confecţioneri textile călcători

28. CARUSEL S.R.L. COD FISCAL: 2542229 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.FORESTIERILOR, NR.5, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0720545380 1 1 2 bucătar ospătar cameriste

29. CASA HOREZEANĂ S.R.L. COD FISCAL: 16056610 ADRESA: HOREZU, JUD.VÂLCEA TEL.: 0767976486 E-mail: casa.horezeana@yahoo.com 2 1 ospătari (studii medii) bucătar (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată. Se oferă o masă /zi

30. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ VÂLCEA COD FISCAL: 18531242 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.BĂLCESCU, NR.30 TEL./FAX: 0250/737292 E-mail: cjraevilcea@yahoo.com 1 mediator şcolar(studii medii- liceale cu diplomă de BAC, curs formare de mediator şcolar)

31. CIECH SODA ROMÂNIA S.A. COD FISCAL: 1467188 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.2 TEL.:0746179634 E-mail: victoria.florescu@ciechgroup.com 1 1 revizor tehnic vagoane (calificare de revizor tehnic vagoane) Valabilitatea ofertei: 31.03.2017 şef manevră (calficare de şef manevră) Valabilitatea ofertei: 31.03.2017

32. CINECITTA S.R.L. ACADEMIA DEL GUSTO COD FISCAL: 25429246 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.49 TEL.: 0763050266,0741170455 E-mail: academiadelgusto@yahoo.com 2 4 4 2 bucătari lucrători bucătărie ospătari pizzeri

33. CIRCUIT EXPRESS S.R.L. COD FISCAL: 33775917 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.POSADA, NR.52A TEL.: 0740166873 E-mail: circuitexpressro@yahoo.ro 1 şofer (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii)

34. CIREŞUL S.R.L. COD FISCAL: 7059889 ADRESA: BĂBENI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.234, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0350526077, 0350525520 E-mail: cireşul@ymail.com 1 1 1 şofer autocamion/maşină de mare tonaj sudor fasonator mecanic (drujbist)

35. CIUTINA MARIA I.I. COD FISCAL: 24951119 ADRESA: COM.MALAIA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0723234064, 0723234065 E-mail: casalacului@gmail.com 1 1 1 bucătar ajutor bucătar cameristă

36. CIVIL SPEED S.R.L. COD FISCAL: 28136089 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.158 TEL./FAX: 0741628921, 0350806279 E-mail: office@civilspeed.ro 1 1 1 şofer autobasculantă (posesor atestat transport marfă) deservent buldoexcavator deservent finisor asfalt

37. CLIO S.R.L. COD FISCAL: 3237371 ADRESA: BĂBENI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.101 TEL.: 0723165822 E-mail: monica.postelnicu@yahoo.com 1 1 conducător auto (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, posesori permis auto cat. B,C) şef depozit materiale de construcţii (vechime în domeniu min. 3 ani)

38. COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RM.VÂLCEA COD FISCAL: 2540937 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU, NR.19. TEL./FAX:0350410564 E-mail: lahovarial@yahoo.com 1 contabil şef (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare economice) Valabilitatea ofertei: 07.04.2017 Concurs în data de 12.04.2017

39. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN COD FISCAL: 2540872 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CAROL I, NR.41 TEL.: 0350407950 1 lenjereasă- spălătoreasă (min.2 ani vechime în muncă, certificat de calificare în croitorie, min. 10 clase) Concurs în data de 30.03.2017, ora 9.00-proba scrisă Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Colegiului Naţional ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN,, la data de 27.03.2017, ora 14.00. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul COLEGIULUI NATIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, şi pe pagina de internet www.mircea.unet.ro

40. COMANDOR TRADING S.R.L. COD FISCAL: 9258217 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.GORANU, NR.30A TEL.: 0741393216 1 bucătar (vechime în domeniu min. 6 luni)

41. COMDIV S.R.L. COD FISCAL: 2536006 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LUCEAFĂRULUI, NR.9 TEL.: 0723944452 1 muncitor necalificat pentru service auto

42. COMSART S.R.L. COD FISCAL: 12113402 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.81A TEL.: 0748299625 E-mail: comsart.valcea@yahoo.com 2 muncitori necalificaţi în construcţii

43. CONCRET S.R.L. COD FISCAL: 1480349 ADRESA: COM.VLĂDEŞTI, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.382, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0250776053/ 0250776053; 0724114529 E-mail: scconcret@gmail.com 1 1 1 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii zidar rosar tencuitor (vechime în domeniu min. 1 an) tâmplar (vechime în domeniu min. 1 an)

44. CONPHYS S.R.L. COD FISCAL: 1471510 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTRANDULUI, NR.52. TEL.: 0250/733323;FAX: 0250/731522 E-mail: conphys@conphys.ro 1 4 1 7 2 director tehnic (studii superioare) maşinişti la maşini de ambalat (studii medii) Se lucrează în 3 schimburi inginer producţie Se lucrează în 2 schimburi medii) Se lucrează în 2 schimburi tipografi flexografi (studii medii) Se lucrează în 3 schimburi Se lucrează în 2 schimburi agenţi vânzări (studii medii) Avantaje: se oferă tichete de masă, primă , transport gratuit

45. CONSINSTAL ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 19657649 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL T.VLADIMIRESCU, NR.48 TEL.: 0350421841 E-mail: consinstal.energy@gmail.com 1 1 1 săpător manual sudor electric şi autogen (curs de calificare) instalator încălzire centrală şi gaze (curs calificare)

46. CONTINENTE S.R.L. COD FISCAL: 6596116 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MORILOR, NR.32 TEL.: 0749165851 E-mail: stephany.valcea@yahoo.com 1 bucătar

47. CONSTRUCT PROIECT S.R.L. COD FISCAL: 15493659 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GABRIEL STOIANOVICI, NR.7, BL.Q1, SC.B, AP.4. TEL.: 0723617475 E-mail: constructproiect.vl@gmail.com 2 1 1 1 3 2 3 1 1 ingineri constructori devizier construcţii economist agent vânzări operatori folie tâmplari finisori şofer autobasculantă mecanic utilaje

48. CORILUC S.R.L. COD FISCAL: 22394283 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.18 TEL.: 0744369461 2 2 2 1 2 1 patiseri şoferi autoturisme şi camionete (vechime în domeniu min. 1 an) cameriste barman bucătari contabil autorizat (studii superioare, vechime în domeniu min. 1 an)

49. COROM EXPORT S.R.L. COD FISCAL: 15113369 ADRESA: COM.DĂEŞTI, SAT SÂMBOTIN, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/753578, FAX: 0250/753579 E-mail: laura.crom@gmail.com 2 3 tâmplari (studii medii) muncitori necalificaţi în tâmplărie şi finisaj lemn (studii medii) Se oferă bonuri de masă, prime, se decontează transportul.

50. COVAMAR S.R.L. COD FISCAL: 2535329 ADRESA: HOREZU, STR.TĂMĂŞEŞTI, NR.41, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0722211123 2 1 1 5 5 1 1 şoferi autocamion şofer autoturisme buldoexcavatorist dulgheri fierari betonişti Cerinţe: vechime în domeniu min. 1 an, studii medii maistru construcţii inginer construcţii

51. CROITORIA YNA S.R.L. COD FISCAL: 35014548 ADRESA: COM. FRÎNCEŞTI, SAT FRÎNCEŞTI, NR.278 TEL.: 0766652635 E-mail: mariaungureanu61@gmail.com 2 croitori

52. CUPTORUL FERMECAT S.R.L. COD FISCAL: 2987634 ADRESA: COM.BUJORENI, SAT OLTENI, NR.31, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0746087131 1 brutar

53. CURIERUL DE VÂLCEA S.R.L. COD FISCAL: 15380650 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CAROL I, NR.19 TEL.: 0250/732325 E-mail: office@curierul.ro 2 încărcători descărcători

54. DACOS S.R.L. COD FISCAL: 1473244 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR.267. TEL.: 0250/703777, 0250/703780 3 2 3 1 şoferi autobuz (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, posesori ATESTAT PROFESIONAL) electricieni auto (posesori certificat de calificare) funcţionari informativi electrician auto

55. DECO S.R.L. COD FISCAL: 6319891 ADRESA:DRĂGĂŞANI, STR.REGELE CAROL, NR.16 1 lucrător fast-food (studii medii, vechime în domeniu min. 1 an)

56. DELGUARD S.R.L. COD FISCAL: 22551191 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8 TEL.: 0250/730337, 0753116691 E-mail: delguard.paza@yahoo.com 15 agenţi de securitate

57. DENISSON ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 27678219 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. DACIA, NR. 10, JUD. VÂLCEA; TEL.: 0350809409, 0741741201 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 2 şoferi (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, atestat ADR)

58. DIGI CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 17512790 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0740228536 3 2 2 finisori dulgheri zidari tencuitori

59. DIMI SALON S.R.L. COD FISCAL: 15137430 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, BL.27, SC.A, AP.1. TEL.: 0770733037 1 frizer

60. DINAMIC GRUP S.R.L. COD FISCAL: 6670506 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0756272704 E-mail: dinamic.grup@hotmail.com 1 1 gaterist fasonator cherestea

61. DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUD.VÂLCEA COD FISCAL: 11286391 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DECEBAL, NR.4A TEL.: 0250/747720, FAX: 0250/746504 E-mail: aspj.valcea@aspjvalcea.ro 2 referenţi superiori-asistenţi medicali generalişti(min. 9 ani ca asistent medical generalist, şc.postliceală sanitară) Valabilitatea ofertei: 06.03.2017- 22.03.2017

62. DOCRIS UNIVERSAL S.R.L. COD FISCAL: 5390958 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATACHE TEMELIE, NR.17 TEL.: 0788943727 5 5 2 electricieni în construcţii (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională) electricieni autorizaţi (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) barmani (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională)

63. DONORA BLUE S.R.L. COD FISCAL: 35165303 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.27 TEL.: 0744744874 2 şoferi TIR (vechime în domeniu min.1 an, studii medii)

64. DOVER S.R.L. COD FISCAL: 1488300 ADRESA: COM.STROEŞTI, COM.STROEŞTI, STR.PRINCIPALĂ, NR.100, JUD.VÂLCEA TEL.: 0724355745 E-mail: farmaciadover@yahoo.com 1 2 operator calculator validare date (studii liceale) Locurile de muncă se află la Horezu, jud.Vâlcea operatori calculator validare date (studii liceale) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni, cu program de lucru de 1 oră/zi Locurile de muncă se află la Horezu, jud.Vâlcea

65. DRĂGHICI MIHAI AURELIAN P.F.A. COD FISCAL: 35145608 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.23. TEL.: 0744867101 2 mecanici auto

66. DREAM TAXI S.R.L. COD FISCAL: 17937308 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL TINERETULUI NR.1B- CASA TINERETULUI, ET.8, CAM.305 TEL.: 0723194544 2 2 1 curieri auto (posesor permis auto cat.B) curieri pe bicicletă dispecer

67. EDION S.R.L. COD FISCAL: 4066024 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.IANCU POP, NR.2 TEL.: 0250/738682 E-mail: office@edion.ro 1 laborant staţia de betoane (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii) Încadrarea în muncă este cu program de 4 ore/zi

68. ELDAF S.R.L. COD FISCAL: 32901316 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.82, BL.S9, SC.A, AP.1 TEL.: 0762893815 1 şofer taxi (posesor ATESTAT)

69. ELECTROGRUPAPARATAJ S.A. COD FISCAL: 15933580 ADRESA: COM. BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.13, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0723513686, 0721277725 2 2 2 2 2 2 electricieni(posesori permis auto cat.B) zugravi sudori lăcătuşi mecanici dulgheri tâmplari Cerinţe pentru locurile de muncă vacante de mai sus: vechime în domeniu min. 3 ani

70. ELECTRO-SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 10650051 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, NR.23 TEL.: 0747773030 1 lucrător comercial

71. ELECTROVÂLCEA S.R.L. COD FISCAL: 5071860 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.FERDINAND, NR.19 TEL./FAX: 0250/739188 E-mail: tehnic@electrovalcea.ro 5 electricieni în construcţii

72. ELIVIL CONS S.R.L. COD FISCAL: 33254480 ADRESA: COM. IONEŞTI, SAT MARCEA, NR.39, JUD.VÂLCEA. TEL: 0748515893 5 5 6 6 6 4 dulgheri fierari betonişti tencuitori zidari finisori muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

73. EMTRANS S.R.L. COD FISCAL: 5345825 ADRESA: RM.VÂLCEA, TEL./FAX: 0728717521, 0786459515 E-mail: office@emtrans.ro 1 1 1 conducător auto maşini de mare tonaj TIR (vechime în domeniu min. 3 ani, atestat profesional valabil, posesor cartelă tahograf, recomandare de la ultimul loc de muncă) economist (min.5 ani vechime, studii superioare economice, cun. evidenţă contabilă completă) agent de curăţenie, clădiri şi mijloace de transport (studii medii, recomandare de la ultimul loc de muncă, încadrare în muncă cu program de lucru de 2 ore/zi)

74. EUMIMA TRADING S.R.L. COD FISCAL: 35275012 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0740961382 1 2 2 1 contabil vânzători muncitori necalificaţi spaţii verzi asistent manager (cun. l.engleză)

75. EWELIN S.R.L. COD FISCAL: 1476089 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.577A, JUD.VÂLCEA TEL.: 0765223011 2 3 2 bucătari ospătari ajutori bucătar

76. EXTINS S.R.L. COD FISCAL: 10064877 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR.56A TEL./FAX: 0350424440, 0740580132 E-mail: office@extins.ro 2 2 tâmplari (studii de specialitate) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni muncitori necalificaţi Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

77. FAURECIA ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 15599111 ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU,DN7, KM 256+836, JUD.SIBIU ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC.BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977123 E-mail: resurseumanevl@faurecia.com 2 1 1 1 100 45 1 şefi formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, experienţă în coordonare) tehnician responsabil afacere, metode,pregătire, industrializare (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, experienţă înautomotive) tehnician în industria textilă (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare, experienţă în producţie) tehnician analist calitate (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, experienţă în automotive) muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii) operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (studii medii) administrator reţea de calculatoare (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare, exp.în IT) Locurile de muncă vacante se află în loc. Budeşti, jud.Valcea.

78. FEROREX S.R.L. COD FISCAL: 19017020 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.AL.BRADULUI, NR.1 TEL.: 0728935835 1 operator calculator pentru pariuri sportive

79. FITOPLANTAGRO S.R.L. COD FISCAL: 16692463 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT BULETA, NR.79, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0722271302 E-mail: fitoplantagro@gmail.com 2 agenţi vânzări(posesor permis auto cat.B) Se oferă comision din vânzări.

80. FLOWER MARKET IRIS S.R.L. COD FISCAL: 33260503 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.14 TEL./FAX: 0763119273 E-mail: flowermarketiris@yahoo.ro 3 1 muncitori seră conducător auto cat.B

81. FLORIASOL S.R.L. COD FISCAL: 32698492 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIBERTĂŢII, NR.2 TEL.: 0762308447 2 2 pizzari ospătari

82. FLORIBOG S.R.L. COD FISCAL: 20404875 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.85 TEL.: 0741075332 2 2 2 patiseri brutari muncitori necalificaţi

83. FOX CLEAN S.R.L. COD FISCAL: 15527700 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.115 TEL.: 0744597360 E-mail: foxclean@yahoo.com 1 muncitor necalificat

84. FRANCEXIM S.R.L. COD FISCAL: 7311268 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR. CALEA LUI TRAIAN NR.571, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0745081719 4 2 2 1 ospătari barmani ajutori bucătar recepţioner

85. FUNDAŢIA CULTURAL EDUCAŢIONALĂ P.M. COD FISCAL: 32008746 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LESPEZI – GORANU, NR.10 TEL.: 0741641398 E-mail: office@gradinitaprincipesamaria.ro 2 1 educatoare (studii liceale) profesor l.engleză Încadrarea în muncă este cu program de 6 ore/zi

86. FUNDAŢIA ,,INIMĂ PENTRU INIMĂ,, COD FISCAL: 9658795 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.8, BL.S1, SC.C, AP.17. TEL.: 0250/736307 E-mail: administrator@inimapentruinima.org 3 educatori specializaţi (vechime în domeniu min. 1 an, studii de pedagogie, psihopedagogie, ştiinţele educaţiei) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni

87. FUNDAŢIA PATER PIO COD FISCAL: 11880865 ADRESA: VOINESA, STR.GRUIŞOR, NR.5 TEL./FAX: 0250/733965 E-mail: fundatia_pater_pio@yahoo.com 1 1 1 asistent BFT(studii medii) fiziokinetoterapeut (studii superioare) maseur (studii medii)

88. GADEAL S.R.L. COD FISCAL: 36413440 ADRESA: RM.VÂLCEA, NR.9, BL.14, SC.A, AP.15, ET.3 TEL.: 0740701126 1 vânzător (studii medii)

89. GALLO INVEST S.R.L. COD FISCAL: 33272384 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU NR.5. TEL.: 0760060660, 0757496425 2 2 2 ospătari ajutori ospătar ajutori bucătar

90. GEMICAR POWER S.R.L. COD FISCAL: 29062346 ADRESA: COM.MUEREASCA DE SUS, STR.PRINCIPALĂ, NR.117, JUD.VÂLCEA. ADRESA CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8. TEL.: 0768893846, 0350806826 E-mail: georgescumarius@gemicarpower.ro 1 mecanic auto (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii) Locul de muncă vacant se află la Rm.Vâlcea.

91. GICEROVA S.R.L. COD FISCAL: 16043423 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.9, BL.R5, SC.C, PARTER. TEL./FAX: 0350421973, 0747289673 E-mail: gicerova@yahoo.com 1 1 frizer manichiurist

92. GO BET EST S.R.L. COD FISCAL: 35171100 ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR1 E-mail: jobs@superbet.ro 5 casieri (studii medii, cun. calculator) Locurile de muncă vacante se află în jud.Vâlcea

93. GRANTIMPACT S.R.L. COD FISCAL:37106591 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.194 TEL.: 0758471839 2 vânzători

94. GRIMET IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 8609174 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.CARPAŢI, NR.40 TEL.: 0250/745498 E-mail: office@grimet.ro 8 3 tâmplari universali muncitori necalificaţi

95. GUSTO LINE S.R.L.-D COD FISCAL: 35908246 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.76, BL.S15, SC.B, PARTER. TEL.: 0755326106 E-mail: dragoşgeanta@gmail.com 1 1 1 bucătar (calificare) ospătar ajutor bucătar

96. HATY S.R.L. COD FISCAL: 5236097 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CÂMPULUI, NR.22 TEL.: 0250/738931 E-mail: hatysrl@email.com 2 1 1 1 2 2 1 1 1 tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) reglor maşini de prelucrat lemn (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) confecţioner parchete (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) marcatori piese (studii medii) legători de sarcină (studii medii) maistru industrializarea lemnului (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) motostivuitorist (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) ascuţitor scule (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Locurile de muncă vacante se află în Băbeni, jud.Vâlcea Avantaje: se oferă bonuri de masă.

97. HID CONSTRUCŢII S.R.L. COD FISCAL: 34769263 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DANIIL IONESCU, NR.6A TEL./FAX: 0350420335 E-mail: hid.constructii@gmail.com 2 muncitori necalificaţi Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 4 luni

98. IDISTEFMAR COM S.R.L. COD FISCAL: 29281532 ADRESA: BĂBENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0744790653 1 vânzător

99. ILETRANS S.R.L. COD FISCAL: 19029644 ADRESA: COM.ROEŞTI, SAT CUENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0764449944 E-mail: sciletranssrl@yahoo.com 2 şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 1 an)

100. INDONI FER S.R.L. COD FISCAL: 29126938 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.DR.BAGDAZAR, NR.27A TEL.: 0767252542 E-mail: belvederecompany@yahoo.ro 3 6 3 4 2 2 1 2 1 sudori MIG/MAG/TIG ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp.în confecţii metalice) sudori în arc electric ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp.în confecţii metalice) vopsitori industriali AIRLESS ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp.în confecţii metalice) lăcătuşi confecţii metalice( vechime în domeniu min. 2-3 ani, exp.în confecţii metalice) muncitori necalificaţi ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp.în confecţii metalice) ingineri construcţii metalice ( vechime în domeniu min. 5 ani, exp.în confecţii metalice) subinginer construcţii metalice ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp.în confecţii metalice) maiştri construcţii metalice ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp.în confecţii metalice) electrician întreţinere şi reparaţii ( vechime în domeniu min. 2-3 ani, exp.în confecţii metalice) şofer (vechime în domeniu min. 3-5 ani, studii medii, posesor cat. B,C,E)

101. INFO PULS S.R.L. ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CAROL I, NR.25A. E-mail: info_puls98@yahoo.com 1 1 1 operator emisie editor imagine cameraman (posesor permis auto cat.B) Cerinţe: experienţa în domeniu constituie un avantaj

102. INTERCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 12112385 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.21 TEL./FAX: 0744787688, 0756062538 E-mail: scinterconstructsrl@yahoo.com 3 2 2 2 2 operatori CNC- producţie mobilă (studii medii, experienţă în domeniu) tâmplari universali montatori tâmplărie muncitori necalificaţi muncitori calificaţi în construcţii

103. INTERVENŢIA EXPERT S.R.L. COD FISCAL: 30547418 ADRESA: COM.TOMŞANI, SAT FOLEŞTII DE JOS, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0751803739 E-mail: INTERVENTIA@YMAIL.COM 2 şoferi maşini de mare tonaj(posesori permis auto cat.C, cunoscători de l.engleză/l.franceză)

104. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE I.C.S.I. RM.VÂLCEA COD FISCAL: 2538104 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.4 TEL.: 0250/732744 E-mail: office@icsi.ro 3 1 1 1 cercetători în fizică (studii superioare, calificare în domeniu , să deţină titlul de ,,dr,, experienţă în cercetare de min. 3 ani) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 2 ani. Valabilitatea ofertei: 13.03.2017 Concurs în data de 14.03.2017, ora 09.00. inspector resurse umane (studii medii, calificare în domeniu) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni. Valabilitatea ofertei: 13.03.2017 Concurs în data de 14.03.2017, ora 09.00 administrator reţea de calculatoare (studii superioare, calificare în domeniu, experienţă min. 5 ani) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni. Valabilitatea ofertei: 21.03.2017 Concurs în data de 22.03.2017, ora 09.00. încărcător-descărcător (min. 8 clase) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 5 luni Valabilitatea ofertei: 22.03.2017 Concurs în data de 23.03.2017, ora 09.00

105.Î KYNYTA S.R.L. COD FISCAL: 7485809 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.PRUNDULUI, NR.44 TEL.: 0755630630 E-mail: maria@kynita.ro 4 ambalatori manuali sub formă de praf şi lichide (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

106. KRISTIN S.R.L. COD FISCAL: 12170629 ADRESA: HOREZU, STR.C.BRÂNCOVEANU, NR.47 TEL.: 0769015282, 0729288177 E-mail: personal@kristin.ro 27 12 2 1 2 1 1 confecţioneri articole din piele şi înlocuitori (vechime în domeniu min.6 luni, studii gimnaziale, calificare) muncitori necalificaţi croitori/ştanţatori piese încălţăminte (vechime în domeniu min.6 luni, calificare) controlor calitate maiştri (vechime în domeniu min. 1 an) mecanic maşini de cusut (vechime în domeniu min. 1 an) lansator Avantaje: se oferă tichete de masă

107. LEVANT S.R.L. COD FISCAL: 1468485 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.18, BL.P1-lângă B.C.R. TEL.: 0744540009 E-mail: raducanu.nicu@yahoo.com 2 1 ospătari (vechime în domeniu min. 1 an) barman (vechime în domeniu min. 1 an)

108. LIBRIN S.R.L. COD FISCAL: 7605751 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.6, BL.U, SC.3, PARTER. TEL.FAX: 0250/730100/ 0728097971 1 vânzător (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

109. LICEUL PREDA BUZESCU COD FISCAL: 2539479 ADRESA: BERBEŞTI, STR.PRINCIPALĂ, NR.11, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/869021, FAX: 0250/869314 E-mail: grscpredabuzescu@yahoo.com 2 îngrijitori Ocuparea locurilor de muncă vacante se face prin concurs. Relaţii suplimentare la secretariatul instituţiei , tel.: 0250/869021 sau pe site-ul: www.predabuzescu.ro

110. LILIANA CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 23045761 ADRESA: COM.CERNIŞOARA, STR.OBÂRŞIA, NR.17, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0741161816 E-mail: liliana.construct73@yahoo.com 2 2 2 1 sudori electrici şi MIG-MAG(vechime în domeniu min. 2 ani) lăcătuşi mecanici(vechime în domeniu min. 3 ani) zugravi(vechime în domeniu min. 1 an) dulgher (vechime în domeniu min. 1 an)

111. LIMAX COM S.R.L. COD FISCAL: 14422285 ADRESA: COM.BUJORENI, NR.130, JUD.VÂLCEA TEL.: 0723644116 E-mail: limaxcom@yahoo.com 2 2 1 2 dulgheri zidari muncitor necalificat montatori rigips

112. LIV SPORT S.R.L. COD FISCAL: 37089156 ADRESA: COM.SLĂTIOARA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0747089025 2 2 operatori comerciali(studii medii) Încadrarea în muncă este cu program parţial de lucru de 4 ore/zi. Locurile de muncă se află la Horezu, jud.Vâlcea operatori comerciali (studii medii) Încadrarea în muncă este cu program normal de lucru de 8 ore/zi. Locurile de muncă se află la Horezu, jud.Vâlcea

113. LOKL POINT S.R.L. COD FISCAL: 35882782 ADRESA: RM.VÂLCEA, SCUARUL MIRCEA CEL BĂTRÂN TEL.: 0770594964 2 3 barmani ospătari

114. LORION SOFTEX S.R.L. COD FISCAL: 36613510 ADRESA: DRĂGĂŞANI, B-DUL I.C.BRĂTIANU, NR.10A, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0769157227 3 confecţioneri textile

115. LUKY MAN S.R.L. COD FISCAL: 7660403 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.270 TEL./FAX: 0761709164/ 0761104664 E-mail: sc_lucky_man@yahoo.com 3 2 şlefuitori material lemnos (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii) vopsitori-tâmplari (studii medii, vechime în domeniu min.3 ani)

116. MANE S.R.L. COD FISCAL: 30994700 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, STR.COASTA, NR.63 TEL.: 0744472968 1 2 şofer dispeceri auto

117. MARIDOR TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 19637711 ADRESA: COM.TOMŞANI, STR.PRINCIPALĂ, NR.121, JUD.VÂLCEA; TEL: 0730008715 E-mail: maridortransport@yahoo.com 2 şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 1 an, posesori ATESTAT)

118. MARTINROX SHOES S.R.L. COD FISCAL: 32188442 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.10 TEL./FAX: 0350436333 E-mail: martinrox2013@gmail.com 1 3 2 programator producţie (programarea şi urmărirea producţiei) (min. liceu cu diplomă de bacalaureat, preferabil să cunoască l.engleză scris-vorbit) confecţioneri încălţăminte tras-tălpuit (vechime în domeniu min.5 ani, şc.profesională/liceu) muncitori necalificaţi (şc.profesională/liceu, tineri absolvenţi a 12 clase pentru calificare la locul de muncă în confecţioner încălţăminte) Avantaje: se oferă tichete de masă

119. MARYON GAMES S.R.L. COD FISCAL: 36020122 ADRESA: COM.SLĂTIOARA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0747089025 E-mail: LIVSPORT1@YAHOO.COM 2 1 operatori comerciali (studii medii) operator calculator (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la Horezu, jud.Vâlcea

120. MATINEU S.R.L. COD FISCAL: 10113562 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.9, BL.F. TEL.: 0744604757 2 2 1 1 ospătari ajutori ospătar cofetar patiser

121. MAXCONF S.R.L. COD FISCAL: 13050973 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.19 TEL.: 0250/773022, FAX: 0250/773033 E-mail: office@maxconf.ro 30 20 4 2 muncitori calificaţi- operatori confecţii sală confecţii, sală croit, CTC muncitori necalificaţi- operatori confecţii ingineri textilişti ingineri textilişti proiectare Avantaje: se oferă bonuri de masă.

122. MĂRĂSCU GHEORGHE I.I. COD FISCAL: 22394291 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.607, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0760784809 1 vânzător (vechime în domeniu min. 1 an)

123. MARNA S.A. COD FISCAL: 1471871 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/730320 E-mail: marnamat@gmail.com 1 manipulant marfă

124. MBM ARHIVARE S.R.L. COD FISCAL: 33128457 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.236 TEL./FAX: 0350800008 E-mail: secretariat@arhibox.com 2 2 2 arhivari (studii medii/superioare) legători manuali(studii medii/superioare) operatori prelucrare date (studii medii)

125. MCC PRODUCŢIE ŞI SERVICII S.R.L. COD FISCAL: 30514585 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.ALEXANDRU VLAHUŢĂ, NR.86, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0751225242 E-mail: mcc.productie.servicii@gmail.com 1 şofer (studii medii, posesor permis auto cat. B)

126. MELYSSA CAFFE S.R.L. COD FISCAL: 34764835 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. I.C.BRĂTIANU, NR.16, BL.A64. TEL.: 0764129680 1 barman (cun. operare calculator)

127. METAL TECHNIKS S.R.L. COD FISCAL : 1478543 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.18 TEL.: 0250/737723, FAX: 0250/745734 E-mail: office@metaltechniks.ro 1 3 1 2 sudor manual cu arc electric sudori MIG/MAG sudor TIG ingineri mecanici UTCh

128. METENE SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 33134815 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.PODGORIEI, NR.23, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0722537367 1 2 1 inspector staţie ITP (studii superioare) Valabilitatea ofertei: 26.03.2017 mecanici auto (studii medii, calificare) Valabilitatea ofertei: 26.03.2017 pregătitor vopsitorie (studii medii) Valabilitatea ofertei: 26.03.2017

129. MIDEF TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 25011609 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.199 TEL./FAX: 0737017806 1 1 şofer (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii) mecanic (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii)

130. MIHALIPAM CARGO S.R.L. COD FISCAL: 33739644 ADRESA: HOREZU, JUD.VÂLCEA TEL.: 0763018444 1 gestionar (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii)

131. MIMAPROD S.R.L. COD FISCAL: 10507460 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G-RAL MAGHERU, NR.18, BL.P1, PARTER. TEL.: 0250/735343 E-mail: mimaprod@yahoo.com 10 5 confecţioneri textile absolvenţi promoţia 2016

132. MINASIG CDI S.R.L. COD FISCAL: 35621914 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.7, BL.A40/2, SCB, AP.9. TEL./FAX: 0350806714/ 0723680392 E-mail: cristi.minvil@yahoo.com 1 agent de asigurare

133. MITLIV EXIM S.R.L. COD FISCAL: 6662490 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.PODGORIEI, NR.25A TEL.: 0737017132 1 şofer maşină de mare tonaj

134. MOBLINE S.R.L. COD FISCAL: 15849994 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL PANDURILOR, NR.11. TEL.: 0741242305; E-mail: CRISTIMOBLINE@YAHOO.COM 3 tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani)

135. MOGAVILROM S.R.L. COD FISCAL: 6596280 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.13 TEL.: 0721434675 1 1 şofer (vechime în domeniu min. 3 ani, posesor permis auto cat.B) manipulant

136. MONTOUR S.R.L. COD FISCAL: 18638924 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. GENERAL MAGHERU NR.18, BL.P1. TEL.: 0722591367 E-mail: salon_danielle@yahoo.com 2 1 1 coafori ospătar cameristă

137. MUSTAŢĂ CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 22616177 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. REPUBLICII, NR. 10, BL. R24, SC. D, AP. 6. TEL.: 0751959701 E-mail: bordu_catalina@yahoo.com 1 3 1 reprezentant comercial lucrători pentru salubrizare şofer

138. MW ROMÂNIA S.A. COD FISCAL: 1485931 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.778, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/830029, FAX: 0250/830290 1 1 1 1 inginer electronist inginer mecanic pentru SERVICIUL TIMPI METODE inginer proces inginer mecanic -DEA

139. NEHIR S.R.L. COD FISCAL: 26389786 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.158 TEL.: 0755172479 E-mail: genis.ug@gmail.com 1 manipulant mărfuri(studii liceale, cun.operare calculator, posesor permis auto cat.B)

140. NIŢIŞOR COSMIN PETRE COD FISCAL: 27095410 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT STUPĂREI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0762298690, 0747088535 2 spălători vehicule

141. NORDIC IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9868533 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.IANCU POP, NR.2-4 TEL.: 0250/745192, FAX: 0250/737386 E-mail: office@nordicsrl.ro 1 paznic (studii medii)

142. NOVACONS ARTVITRUST S.R.L. COD FISCAL: 14412613 ADRESA: COM. MIHĂEŞTI, SAT NEGRENI, NR.177, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/738888 E-mail: novacons.a@yahoo.com 1 1 1 5 1 mecanic utilaj ( calificare) lăcătuş mecanic(calificare) electrician (vechime în domeniu min.3 ani, calificare) muncitori necalificaţi sudor(vechime în domeniu min. 3 ani, calificare)

143. NOVARA T IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 11736925 ADRESA: CRAIOVA, STR.PRIMĂVERII, NR.35, JUD.DOLJ TEL./FAX: 0737735151, 0351451889 E-mail: novaramarketing@yahoo.com 1 4 4 1 6 4 4 6 4 10 2 2 2 5 10 6 10 2 2 40 asistent manager ingineri CCIA subingineri CCIA macaragiu electricieni în construcţii tâmplari tâmplari tâmplărie PVC instalatori lăcătuşi fierari betonişti izolatori termici tinichigii sudori mozaicari dulgheri zugravi zidari mecanici utilaj electromecanici auto muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află la Drăgăşani, jud. Vâlcea

144. NURVIL WOOD S.R.L. COD FISCAL: 32946865 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTRANDULUI, NR.52A TEL./FAX: 0250/703691 E-mail: alina.anton@nurvil.ro 2 tâmplari universali(vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii)

145. NYKDANA TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 31429640 ADRESA: SAT BÂRSEŞTI, COM. MIHĂEŞTI, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0741608990 2 1 1 barmani (vechime în domeniu min. 1 an) spălător auto (vechime în domeniu min. 1 an) şofer autocar (vechime în domeniu min. 2 ani) Locurile de muncă vacante se află la Rm. Vâlcea.

146. OLĂNEŞTI RIVIERA S.A. COD FISCAL: 14335928 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.BĂILOR, NR.10, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250775047/ 0250775405 E-mail: hotel_olanesti@yahoo.com 1 1 2 2 1 asistent manager (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) economist (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare recepţioneri de hotel (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) şefi restaurant (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) tehnolog alimentaţie publică (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/superioare)

147. OLTCARN CONSTRUCT S.A. COD FISCAL: 9873556 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.9. TEL.: 0758276134 E-mail: andreea@hotelsofianu.ro, mirabela@hotelsofianu.ro 6 2 1 zugravi faianţari dulgher

148. OLTGROUP PVC S.R.L. COD FISCAL: 3829330 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.67 2 1 1 muncitori necalificaţi ambalare ţevi mase plastice Încadrarea în muncă este pe durată determinată cu prelungire de până la 36 luni. Tel./Fax: 0758107927/ 0350424515/0350424511 E-mail: marian.haloiu@oltgroup.ro stivuitorist (autorizat ISCIR) Încadrarea în muncă este pe durată determinată cu prelungire de până la 36 luni Tel./Fax: 0758107927/ 0350424515/0350424511 E-mail: marian.haloiu@oltgroup.ro electrician automatist(întreţinere, reparaţii şi automatizări)(studii superioare sau 12 clase în domeniu, diplomă de electrician sau electomecanic) Încadrarea în muncă este cu durată determinată cu posibilitate de prelungire. Tel.:0758107950 E-mail: ion.oncete@oltgroup.ro

149. OLTCHIM S.A. COD FISCAL: 1475261 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.UZINEI, NR.1 TEL./FAX: 0250/701200 E-mail: dan.pirnea@oltchim.com 2 4 magazineri (studii medii+curs calificare, aviz medical şi aviz psihologic) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni Valabilitatea ofertei: 14.03.2017 meseriaşi cale (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii+curs calificare, aviz medical pentru ridicare greutăţi) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni Valabilitatea ofertei: 10.03.2017

150. OLTENA TRADE S.R.L. COD FISCAL: 6669960 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.6 TEL.: 0250/738111 E-mail: office.oltena@yahoo.ro 1 tehnician electromecanic (studii medii tehnice)

151. PANORAMICA DENT S.R.L. COD FISCAL: 23677571 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.82 TEL.: 0771230979 2 asistenţi medicali Încadrarea în muncă este pe cu program de 6 ore/zi Locurile de muncă vacante se află la Bucureşti la CENTRUL DE IMAGISTICĂ DENTARĂ- VISIODENT. Se asigură cazare şi salariu de 2000 lei/lună.

152. PARKING CLUB S.R.L. COD FISCAL: 1484286 ADRESA: COM.VLÂDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0752433301 1 bucătar Locul de muncă vacant se află la PENSIUNEA CASA ANA,COM.VLĂDEŞTI, JUD.VÂLCEA

153. PIEŢE PREST S.A. COD FISCAL: 27289734 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.E.AVRAMESCU, NR.3 TEL.: 0350404859, 0250/732708 1 inginer (vechime în domeniu min. 3 ani)

154. PLASTIFLEX S.R.L. COD FISCAL: 25913830 ADRESA: COM.BUJORENI, NR.135, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/747977/ 0745535228 E-mail: plastiflex.valcea@yahoo.com 5 operatori mase plastice

155. PLUSTEC ART S.R.L. COD FISCAL: 36238888 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CIOCĂNEŞTILOR, NR.22J TEL.: 0752166221 E-mail: office@plustec.ro 1 confecţioner montator

156. PHOENIX ELECTRONIC-AUTOMATION S.R.L. COD FISCAL: 35319461 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MIHAI VITEAZU, NR.38- SALA SPORTURILOR TRAIAN. TEL.: 0764907433, 0743078824 E-mail: phoenix-automation@t-online.de 2 2 2 2 1 instalatori instalaţii sanitare(vechime în domeniu min. 1 an, calificare) agenţi vânzări (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare) electricieni automatizări (vechime în domeniu min. 2 ani) electricieni execuţie tablouri electrice (vechime în domeniu min. 3 ani) inspector resurse umane (vechime în domeniu min. 1 an, studii liceale)

157. POPASUL CASA ROMÂNEASCĂ S.R.L. COD FISCAL: 14389537 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.597. TEL.: 0250/702038, 0756257643, 0744930246 E-mail: rezervari@casa.romaneasca.ro 3 ospătari (vechime în domeniu min. 2 ani, cun. L.engleză) Se oferă tichete de masă.

158. PREDCONSULT S.R.L. COD FISCAL: 17023211 ADRESA: COM.PRUNDENI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.126 TEL.: 0721261780 5 lucrători sortatori deşeuri Locurile de muncă vacante se află la Drăgăşani, jud.Vâlcea

159. PRELCHIM S.R.L. COD FISCAL: 7059714 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.219 TEL.: 0744592081 1 1 strungar (vechime în domeniu min. 5 ani) sculer-matriţer (vechime în domeniu min. 5 ani)

160. PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 6205722 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.2, BL.I, PARTER. E-mail: cozia@ro.mcd.com 8 lucrători comerciali (posesori diplomă de bacalaureat) Durata muncii: 4 ore/6 ore/8 ore

161. PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. COD FISCAL: 30456980 ADRESA: SLOBOZIA, JUD.IALOMIŢA E-mail: preventsecuryty@gmail.com 3 agenţi securitate Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea

162. PRIMĂRIA BOIŞOARA COD FISCAL: 2541657 ADRESA: COM.BOIŞOARA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/756621 E-mail: primaria-boisoara@yahoo.com 1 consilier primar (studii superioare) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 38 luni începând cu data de 10.03.2017

163. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.G-RAL PRAPORGESCU, NR.14. TEL.: 0250/731016, FAX: 0250/731843 E-mail: primaria@primariavl.ro 1 1 1 1 1 administrator I (min. 5 ani vechime în muncă, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat) Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, la data de 15.03.2017, ora 10.00- proba scrisă şofer I (min. 5 ani vechime ca şofer, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat,posesor permis de conducere cat.B, C, D, E, certificat de pregătire profesională a conducătorilor auto pentru transport marfă şi transport persoane) Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, la data de 15.03.2017, ora 10.00- proba scrisă muncitor calificat I(instalator) (min. 5 ani vechime în muncă, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare instalaţii, încălzire centrale şi gaze) Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, la data de 15.03.2017, ora 10.00- proba scrisă. muncitor calificat II (lăcătuş mecanic)(min. 3 ani vechime în muncă, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat) Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, la data de 15.03.2017, ora 10.00- proba scrisă. muncitor calificat I (min.5 ani vechime în muncă, studii liceale,respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat) Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, la data de 15.03.2017, ora 10.00- proba scrisă Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul www.primariavl.ro, secţiunea informaţii publice.- posturi vacante.

164. PRIMĂRIA ORAŞ BĂILE GOVORA COD FISCAL: 2541827 ADRESA:BĂILE GOVORA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.75-77. TEL.FAX:0250/770460, 0250/770800 E-mail: primaria@primaria-baile-govora.ro 1 inspector, gr.debutant (studii superioare în dom.ştiinţe economice) Valabilitatea ofertei: 27.03.2017, orele 16.00 Concurs în data de 06.04.2017, ora 10.00- proba scrisă

165. PRIMA ELECTRIC S.R.L. COD FISCAL: 12271186 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA RÂNDUNELELOR, NR.1BIS. TEL.: 0723621873 2 lucrători pensiune turistică Locurile de muncă vacante se află la Horezu, jud.Vâlcea.

166. PRO CHEMICALS S.R.L. COD FISCAL: 7899711 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NICOLAE TITULESCU, NR.11, BL.85. TEL.: 0250/747060 3 3 4 tinichigii şantier lăcătuşi mecanici muncitori necalificaţi

167. PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA COD FISCAL: 18346091 ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 4 TEL./FAX: 0213122266 E-mail: cariere@provident.ro 1 agent de vânzări (studii medii) Încadrarea în muncă este cu program de lucru de 4 ore/zi. Locul de muncă vacant se află în loc. Tomşani, jud. Vâlcea

168. RAGELI S.R.L. COD FISCAL: 6913168 SDRESA: COM.GOLEŞTI, SAT ALDEŞTI, NR.140, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0744661155 E-mail: reludrea@yahoo.com 1 1 mecanic utilaj (buldoexcavatorist) muncitor calificat în construcţii

169. RALUNIC S.R.L. COD FISCAL: 10690846 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DRUMUL GĂRII, NR.143 TEL.: 0250/711001, FAX: 0250/710152, 0751186640 E-mail: ralunic_srl@yahoo.com 5 5 dulgheri(exclusiv restauratori)(vechime în domeniu min. 1 an) zidari,rosari-tencuitori (vechime în domeniu min. 1 an)

170. RAZVI ŞI OVI S.R.L. COD FISCAL: 19217974 ADRESA: CREŢENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0763334810 1 şofer

171. RCS- RDS S.A. COD FISCAL: 5888716 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.IORGA, NR.1 TEL.: 0770050168 E-mail: ALEXANDRU.MANESCU@RCS-RDS.RO 5 agenţi vânzări (studii medii, fără experienţă) Încadrarea în muncă este cu program de lucru de 2 ore/zi. Se oferă bonusuri şi posibilitate de avansare.

172. REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI VÂLCEA COD FISCAL: 7796899 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.2 TEL.: 0250/733786, FAX: 0250/737233 E-mail: rajdp@rajdp.ro 1 consilier juridic (vechime în domeniu min. 5 ani, studii superioare juridice, cun.temeinice de drept comercial/civil/dreptul muncii/administrativ/cun. legislaţiei specifice achiziţiilor publice, cun. cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională, cun.operare PC, abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere, bun organizator, atenţie la detalii, capacitate de sinteză şi analiză)

173. RIMALEX S.R.L. COD FISCAL: 14432947 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.3. TEL.: 0744450996 E-mail: rimalex@yahoo.com 2 2 1 5 lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) sudori (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) stivuitorist (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) muncitori necalificaţi

174. ROLEXGEL S.R.L. COD FISCAL: 14119606 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LUCEAFĂRULUI, NR.1, BL.A22, CINA, PARTER. TEL.: 0752263121 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 1 vânzător magazin instalaţii sanitare (vechime în domeniu min. 1 an) Locul de muncă vacant se află la Rm.Vâlcea Se oferă salariu atractiv şi tichete de masă. vânzător(vechime în domeniu min.1 an) Locul de muncă vacant se află la Călimăneşti, jud.Vâlcea

175. ROLYS S.R.L. COD FISCAL: 1475806 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.VIDRA, NR.9 TEL.: 0722213389 1 excavatorist pe şenile (vechime în domeniu min. 5 ani, şc.profesională)

176. ROMIV S.R.L. COD FISCAL: 4477232 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MORILOR, NR.47 TEL.: 0250/738521 4 manipulanţi mărfuri

177. ROSAN AUTO GRUP S.R.L. COD FISCAL: 29597951 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TOPOLOG, NR.22 TEL./FAX: 0757050392, 0350809972 E-mail: rosan.autogrup@yahoo.com 1 mecanic auto(studii medii, vechime în domeniu min. 3 ani)

178. ROSAN GRUP S.R.L. COD FISCAL: 11510536 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0744787688 E-mail: drparaschiv@yahoo.com 1 1 1 1 1 1 1 2 3 barman ajutor bucătar ospătar Locurile de muncă vacante se află la OBÂRŞIA LOTRULUI- HANUL HAIDUCILOR pizzer bucătar ajutor bucătar ospătar Locurile de muncă vacante se află la OK STREET PUB, RM.VÂLCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU, NR.5 vânzători (studii medii) ajutori bucătar (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la CANTINA S.C.FAURECIA ROMÂNIA S.R.L.

179. SAC TOOLS ACTIVITĂŢI COM S.R.L. COD FISCAL: 36638060 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI- SEACA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.11BIS, JUD.VÂLCEA TEL.: +34662692242 E-mail: camelia@sac-tools.com 1 1 secretară (cun. l.engleză, studii de contabilitate) lucrător depozit

180. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TINERETULUI, NR.13 TEL.: 0764442645 5 5 5 2 dulgheri fierari betonişti muncitori necalificaţi mecanici utilaj-deservenţi buldoexcavator

181. SALON MISS LAVY S.R.L. COD FISCAL: 37080092 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.1, BL.A23, SC.C, AP.1. TEL.: 0743541047 E-mail: constantinescu.lavinia@yahoo.com 4 2 2 coafori frizeri cosmeticieni

182. SANDERNAR S.R.L.-D COD FISCAL: 36247754 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, NR.1 TEL.: 0749338935 1 frizer

183. SANPRO S.R.L. COD FISCAL: 10507516 ADRESA:RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.293A TEL.:0751088020 E-mail: alex_construct@yahoo.com 3 1 2 3 dulgheri fierar betonist zidari muncitori necalificaţi Cerinţe: vechime în domeniu min. 3 ani

184. SAN SPEDITION S.R.L. COD FISCAL: 34199278 ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.25A TEL.: 0768498199/ 198 1 şofer maşină de mare tonaj pentru comunitate(vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională, posesor card tahograf)

185. SARCOM S.R.L. COD FISCAL: 4701754 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT BULETA, NR.150, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0725443005/ 0250772547 E-mail: marius.stan@sarcom.ro 2 şoferi autocamin/ maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, posesor certificat de pregătire profesională a conducătorilor auto peste 3,5 tone, atestat transport mărfuri periculoase A.D.R.) Valabilitatea ofertei: 10.04.2017

186. SBV MACHINING S.R.L. COD FISCAL: 33569607 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.1 TEL.: 0350418870, 0350418890 E-mail: Simona.Manoiu@sbvm.fr 1 strungar (vechime în domeniu min. 4 ani, calificare, preferabil cun. operare maşini cu comandă numerică)

187. SCORILO S.R.L. COD FISCAL: 3241909 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.577, JUD.VĂLCEA. TEL.: 0745703938 E-mail: hancozia@yahoo.com 1 3 2 doctor balneolog (vechime în domeniu min. 1 an) asistenţi balneofizioterapie (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/superioare) kinetoterapeuţi (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/superioare)

188. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX,,SFÂNTUL NICOLAE,, COD FISCAL: 2540970 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ANTIM IVIREANUL, NR.17 TEL.: 0250/711570, FAX: 0250/711570 E-mail: seminarvalcea@yahoo.com 1 1 paznic (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Valabilitatea ofertei: 16.03.2017- selecţia dosarelor de concurs, 15.03.2017 fiind ultima zi de depunere a dosarelor pentru concurs. Concurs în data de 24.03.2017, ora 9.00- proba scrisă îngrijitor grădiniţă (vechime în domeniu min. 1 an, 10 clase) Valabilitatea ofertei: 16.03.2017- selecţia dosarelor de concurs, 15.03.2017 fiind ultima zi de depunere a dosarelor pentru concurs. Concurs în data de 24.03.2017, ora 9.00- proba scrisă

189. SERVIMPEX CIA S.R.L. COD FISCAL: 8384152 ADRESA: COM.BUDEŞTI- CASA OLTENEASCĂ TEL.: 0744532797 3 3 3 3 bucătari (vechime în domeniu min. 5 ani, calificare) ospătari (experienţă în domeniu) ajutori ospătar ajutori bucătar Avantaje: se asigură transportul şi o masă /zi.

190. SFD SPEED RAILWAY S.R.L. COD FISCAL: 34290693 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.UNIRII, NR.11 TEL.: 0761446341 1 şofer de autoturisme şi camionete (studii medii)

191. SIMPAROM IMP-EX S.R.L. COD FISCAL: 5736300 ADRESA: COM.MĂCIUCA, SAT OVESELU, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/702017 1 1 ospătar electromecanic

192. SOEX 93 S.R.L. COD FISCAL: 3992760 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.DR.HACMAN, NR.1 TEL.: 0747686034 2 2 brutari patiseri

193. SPASSI CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 30650757 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.284, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0729218715 E-mail: spassiconstruct@gmail.com 1 1 1 mecanic utilaj (vechime în domeniu min. 12 luni, studii medii) muncitor necalificat sudor (vechime în domeniu min. 12 luni, studii medii)

194. SPEED CARPAT S.R.L. COD FISCAL: 22128273 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.IZVORULUI, NR.16, CASA5 TEL.: 0740935779 2 1 şoferi TIR (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) dispecer transport internaţional (studii superioare)

195. SPEEH HIDROELECTRICA S.A. COD FISCAL: 1326713 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.DECEBAL, NR.11. TEL.: 0250/735230, FAX: 0250/735232 E-mail: claudiu.croitoru@hidroelectrica.ro 1 1 maşinist la instalaţii de turbine hidro (min. şc.profesională) Locul de muncă vacant se află în loc. Malaia, jud.Vâlcea Valabilitatea ofertei: 10.03.2017 electrician şef tură CHE (min. şc.profesională) Locul de muncă vacant se află în Drăgăşani, jud.Vâlcea Valabilitatea ofertei: 10.03.2017 Ocuparea locurilor de muncă vacante de mai sus se face prin concurs.

196. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.201 TEL.: 0250/744701, FAX: 0250/746989 E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 kinetoterapeut- secţia neurologie (diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 13.03.2017 infirmier- secţia OG1 (şc.generală şi curs de infirmier organizat, OAMGMAMR sau de furnizorii autorizaţi de MMFPS cu aprobarea MS- Direcţia Generală Resurse Umane şi CERTIFICARE) Valabilitatea ofertei: 13.03.2017 asistent şef- secţia Psihiatrie I (asistent medical principal, min. 5 ani vechime în secţia Psihiatrie) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 asistenţi generalişti- UPU SMURD (diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 asistenţi generalişti- secţia ATI(diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 asistent generalist- secţia MEDICALĂ(diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 asistent generalist- secţia BOLI INFECŢIOASE(diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 asistenţi generalişti BLOC OPERATOR CHIRURGIE GENERALĂ (diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 asistent generalist- secţia OFTALMOLOGIE ((diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 asistent generalist BFT- masaj- secţia RMFB CĂLIMĂNEŞTI (diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate-BFT-MASAJ) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 asistent de laborator- LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE (diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate-laborator Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 fizician (diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 fochist (autorizaţie ISCIR vizată la zi, experienţă min. 3 ani în meserie) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 instalator (certificat de calificare, absolvent 10 clase) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 infirmieri pentru secţia ATI şi OFTALMOLOGIE(şc.generală şi curs de infirmier organizat OAMGMAMR sau de furnizorii autorizaţi de MMFPS cu aprobarea MS-D.G.R.U. şi certificare sau adeverinţa din care să rezulte că este înscris la cursul de infirmier) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 îngrijitori curăţenie- secţia CHIRURGIE şi ORTOPEDIE PEDIATRICĂ şi secţiaUROLOGIE (şc.generală) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 îngrijitor (şc.generală) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 bucătar (certificat de calificare) Valabilitatea ofertei: 20.03.2017 kinetoterapeut – secţia RMFT –post temporar vacant (diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 13.03.2017 asistenţi medicali generalişti –posturi temporar vacante -secţia PEDIATRIE şi secţia OBSTRETICĂ GINECOLOGIE II (diplomă de şcoală sanitară, postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 13.03.2017

197. STAN MARIA LUMINIŢA I.I. COD FISCAL: 26869369 ADRESA: RM.VÂLCEA, AUTOGARA 1 MAI TEL.: 0756605911 2 2 coafori manichiurişti

198. STAROXIM S.R.L. COD FISCAL: 6355355 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.49 TEL./FAX: 0744660108, 0350405910, 0250/732213 E-mail:office@staroxim.ro, staroxim@yahoo.com 4 1 4 2 1 1 2 1 muncitori necalificaţi maistru la prelucrarea lemnului tâmplari universali vopsitori pulverizatori finisaj mobilă gaterist circularist operator utilaj unicontrol 6 uşi ferestre lemn triplu stratificat (vechime în domeniu min. 3 ani) finisori verificatori mobilă binale (vechime în domeniu min. 2 ani) sudor (vechime în domeniu min. 3 ani)

199. STRUCTURAL DECOR S.R.L. COD FISCAL:35561839 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REPUBLICII, BL.S9, SC.B, AP.6. TEL.: 0752097696 E-mail: structural_decor@yahoo.com 3 3 1 1 1 1 faianţari (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) zidari roşari tencuitori (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) electrician (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) instalator (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) dulgher (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) fierar (vechime în domeniu min.3 ani, studii medii, calificare)

200. STUDIO MODERNA S.R.L. COD FISCAL: 15065733 ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 6 TEL./FAX: 0733460284 E-mail: hr.ro@studio-moderna.com 1 agent comercial (vechime în domeniu min.1 an, studii medii, bacalaureat, cun. operare PC Locul de muncă vacant se află la Rm.Vălcea.

201. SUPERBET BETTING & GAMING S.A. COD FISCAL: 30091981 ADRESA: BUCUREŞTI, STR.BUZEŞTI, NR.75-77, CAM.5 E-mail: jobs@superbet.ro 10 casieri (studii medii, cun.operare calculator) Locurile de muncă vacante se află în jud.Vâlcea.

202. SUPERMOB S.R.L. COD FISCAL: 13008944 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.316 TEL.: 0722469838, FAX:0250/715691 E-mail: office@supermob.ro 2 tâmplari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

203. ŞAPTE SPICE S.A. COD FISCAL: 2537907 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL./FAX: 0250/746001 1 2 şef formaţie (min. 1 an vechime, şc.maiştri ind.alimentară sau Facultatea de Industrie Alimentară, cun.operare calculator) tehnicieni laboranţi analize produse alimentare (min. 1 an vechime, Facultatea de Industrie Alimentară sau Controlul Calităţii, cun.operare calculator)

204. ŞCOALA DISCOVERY KIDS COD FISCAL: 8702116 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.107 TEL.: 0745457615 E-mail: loraduc@yahoo.com 1 ajutor învăţător (studii superioare)

205. ŞOPÂRLĂ MARIA P.F.A. COD FISCAL: 30271052 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.1 TEL.: 0730197680 1 coafor

206. ŞTEFANIA TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 35722897 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.COŞBUC, NR.4 TEL.: 0755529610 2 2 barmani (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) spălători auto (vechime în domeniu min.1 an)

207. T.D.G. VÂLCEA S.R.L. COD FISCAL: 6624968 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.6 TEL.: 0250/756566 E-mail: tdgvalcea@gmail 1 1 1 1 motostivuitorist şofer agent comercial operator facturare

208. TEDROM S.R.L. COD FISCAL: 16256570 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.C-TIN BRÂNCUŞI, NR.9 TEL./FAX: 0250/738888 E-MAIL: TEDROM@YAHOO.COM 3 electricieni în construcţii (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare)

209. TELETEKNICA ENGINEERING S.R.L. COD FISCAL: 9127327 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CERNA, NR.2 TEL.: 0744512466 1 inginer telecomunicaţii (de preferat absolvent promoţia 2016)

210. TERMOREP S.R.L. COD FISCAL: 1469332 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. NISTOR DUMITRESCU, NR. 14/17 TEL.: 0250/737308, FAX: 0250/737302 E-mail: termorep@termorep.ro 4 6 lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 2 ani, şc. profesională, cun. desen tehnic) sudori electrici (vechime în domeniu min. 2 ani, şc. profesională, cun.desen tehnic) Se oferă tichete de masă, salariu atractiv şi se decontează abonamentul pe distanţe de peste 15 km.

211. THE FIRST DISCOVERY DORU S.R.L. COD FISCAL: 36638078 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.86 TEL.: 0771668404 E-mail: dorutololoanca@gmail.com 4 supraveghetori jocuri (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

212. TOM GEOCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 32239155 ADRESA: RM.VÂLCEA, INTRAREA GENIŞTILOR, NR.10 TEL.: 0722314958 E-mail: tom_complex@yahoo.com 3 2 muncitori necalificaţi zidari

213. TONIC EXCHANGE S.R.L. COD FISCAL: 13670606 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.185 BL.22, SC.A, AP.1. TEL.: 0727391051 E-mail: toader.constantin1@yahoo.com 2 casieri valută (studii liceale, fără experienţă)

214. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.R.L. COD FISCAL: 23630951 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.63 TEL.: 0730003589 E-mail: office.valcea@topanel.ro 1 responsabil mediu şi calitate

215. TORICANII S.R.L. COD FISCAL: 15694270 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.12 TEL.: 0724261369 E-mail: toricanii@automeister.ro 2 1 spălători auto barman

216. TOUR ALICE S.R.L. COD FISCAL: 13875580 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.TRANDAFIRILOR, NR.10 TEL.: 0740259989, 0250/775482, 0250/775478 E-mail: hotel_alice@yahoo.com 2 1 2 recepţioneri hotel (studii medii de specialitate) bucătar ospătari

217. TOUR IMPEX TEL NET S.R.L. COD FISCAL: 16662764 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA IONEL GEANTĂ, NR.12. TEL.: 0250/738435 E-mail: office@tourimextelnet 1 2 1 1 2 maistru construcţii zidari tencuitori dulgher faianţar muncitori necalificaţi

218. TRANS- AUTORO S.R.L. COD FISCAL: 14315661 ADRESA: COM.BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/713823 E-mail: office@autorovl.ro 1 lucrător comercial (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

219. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 18099955 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, BL.A+B, PARTER – MAGAZIN UNCLE SAM TEL.: 0250/734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 director de vânzări (studii superioare) reprezentant vânzări directe D2D pentru sisteme de securitate (studii medii) reprezentant vânzări directe D2D pentru instalaţii termice(studii medii) reprezentant vânzări directe D2D pentru magazin IT(studii medii) electrician montator de instalaţii automatizate (studii medii) electrician de întreţinere şi reparaţii (studii medii) tehnician echipamente de calcul şi reţele (studii medii) inginer instalaţii (studii superioare) gestionar depozit (studii medii) instalator reţele termice şi sanitare (studii medii)

220. UNIQA ASIGURĂRI S.A. COD FISCAL: 1467110 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.14 TEL.: 0746146766 E-mail: i.suiu@uniqa.ro 2 inspectori de asigurări

221. VADOVA S.R.L. COD FISCAL: 2989325 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT LINIA, NR.164, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/737400 E-mail: vadovacontab@yahoo.com 2 1 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (studii medii) operator chimist la fabricarea lacurilor şi vopselelor (studii medii)

222. VALLON S.R.L. COD FISCAL: 1467471 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.AL.RÂNDUNELELOR, NR.1BIS. TEL.: 0250/743491, 0723621873; E-mail: office@vallon.ro 1 1 1 electrician în construcţii (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) inginer electroenergetic(vechime în domeniu 3 ani, studii superioare, se oferă salariu de 2.600 lei/lună) electrician PRAM (vechime în domeniu 5 ani, studii medii, se oferă salariu de 1.500 lei/lună)

223. VAL-MI S.R.L. COD FISCAL: 4477089 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.15 TEL.: 0722279437 E-mail: electraradu@yahoo.com 3 mecanici auto Se oferă bonusuri în funcţie de performanţă.

224. VEL PITAR S.A. COD FISCAL: 21229091 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL./FAX: 0250/746001 4 brutari modelatori (şc.profesională ) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

225. VELAPONT S.R.L. COD FISCAL: 34023025 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ZAMBILELOR, NR.60 TEL.: 0724832242 1 1 dulgher fierar betonist Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni

226. VERING DF S.R.L. COD FISCAL: 35232704 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.BACOVIA, NR.23 TEL.: 0350806939 ; E-mail: atisinstal13@yahoo.com 2 2 2 2 2 electricieni (vechime în domeniu min. 5 ani) instalatori sanitari (vechime în domeniu min. 5 ani) instalatori încălzire (vechime în domeniu min. 10 ani) lăcătuşi mecanici sudori electrici

227. VEROMI PAN S.R.L. COD FISCAL: 14363218 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.111 TEL.: 0744481014 E-mail: veromipan@yahoo.com 1 3 2 4 4 ospătar muncitori necalificaţi ambalatori patiseri brutari

228. VICO STAR S.R.L. COD FISCAL: 16367454 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.38 TEL.FAX: 0350405948, 0250/820202, 0744549100 E-mail: vico.star@yahoo.com 1 1 1 1 femeie de serviciu electrician auto tinichigiu auto conducător auto

229. VILEXTUR S.R.L. COD FISCAL: 1470620 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.34A. TEL.: 0727200802 1 1 1 1 1 şofer (posesor permis auto cat.D) tinichigiu vopsitor mecanic motorist operator calculator (studii superioare, cun.l.engleză)

230. VILSPED TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 13670487 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIVEZI, NR.9 TEL.: 0744190827 E-mail: vilsped_transport@yahoo.com 4 şoferi maşini de mare tonaj(vechime în domeniu min.5 ani, studii medii, peris auto cat.B,C,E, experienţă în transport internaţional)

231. VILTERM INSTAL S.R.L. COD FISCAL: 26473304 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.145,BL.D4, SC. B, AP. 4. TEL.: 0729169904, 0723258818 E-mail: vilterm@gmail.com 1 1 1 1 zidar roşar-tencuitor (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) zugrav(vechime în domeniu min. 1 an, calificare) instalator tehnico-sanitar(vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) lăcătuş mecanic(vechime în domeniu min. 1 an, calificare)

232. VILTRANS S.R.L. COD FISCAL: 6428252 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.9, BL.R5, SC.B, AP.2. TEL.: 0745641805 E-mail: office.viltrans@gmail.com 2 conducători autobuz (posesori permis auto cat.D)

233. VOX PROFILE S.R.L. COD FISCAL: 21308632 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT MĂGURA, DN 64, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/765666, 0756063001 E-mail: tudor.ilea@vox.pl 1 stivuitorist/motostivuitorist (vechime în domeniu min. 3 ani, atestat)

234. VRANCART S.A. COD FISCAL: 1454846 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.GĂRII, NR.137, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/751021, FAX: 0250/751049 E-mail: secretariat.calimanesti@vrancart.ro 1 stivuitorist (vechime în domeniu min. 1 an, AUTORIZAŢIE ISCIR de stivuitorist)

235. WALNUT S.R.L. COD FISCAL: 19009655 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LESPEZI, NR.99 TEL.: 0250/732889, 0728156776 5 sortatori manuali

236. WELT TOUR FLY A&A S.R.L. COD FISCAL: 35214333 ADRESA: BALŞ, JUD.OLT TEL.: 0767836608 1 agent vânzări (studii medii, cun.operare calculator) Locul de muncă vacant se află la Drăgăşani.

237. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING SA COD FISCAL: 1471049 ADRESA: RM.VALCEA, STR. TOPOLOG, NR. 24, JUD VALCEA; TEL: 0250/740360 E-mail: valerica.sandulescu@wipro.com 3 inginer proiectant (vechime în domeniu min.2 ani, cun.l.engleză, studii superioare- inginerie mecanică, cun. proiectare SOLIDWORKS)