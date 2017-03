Directorul Lapadat de la CET a mancat-o pe… Scufia Rosie

Directorul Zelici de la CET Govora este un “tanar viitor pensioner” care considera ca menirea lui in societate este de a hrani cainii maidanezi, un suflet nobil. Vine cand vrea si pleaca cand vrea, incercand sa faca o strategie a CET Govora pe 40 de ani, strategie care necesita foarte mult timp tinand cont de varsta pe care o are peste 66 de ani. Nu contestam ca a fost o capacitate la CET, dar varsta si-a pus amprenta ducandu-l spre o alta pasiune. Ii propunem sa faca un adapost privat pentru necuvantatoare, ca doar de-a lungul timpului a strans destul.E pacat sa tina apartamentele cumparate degeaba. Din aceeaşi zonă, directorul Lapadat omul cu banii, lupul cu blana de miel care pana mai ieri a mancat ” Scufita Rosie”, iar acum pozeaza in vanatorul care vaneaza lupul, pazeste in continuare turma. Oare exista un cioban care sa numere oile sa vada cum si cand au murit?! Oare nu a contribuit cu nimic si nu se face vinovat de starea in care a fost adusă societatea, la intrarea în insolvenţă?