Caz şocant în judeţul Vâlcea! La 21 de ani de la înmormântarea unei fete, familia a decis să o dezhumeze. În momentul în care au deschis sicriul au avut parte de un şoc când au văzut ce era înăuntru – scrie cancan.ro

Fiica cea mică a familiei Dumitraşcu, din judeţul Vâlcea, a murit în urmă cu 21 de ani. Copila ar fi murit la Spitalul Victor Babeş din Bucureşti. Când a mers să ia fiica din spital, tatăl acesteia ar fi primit sicriul sigilat şi i s-ar fi spus să nu-l desfacă pentru că micuţa ar fi fost bolnavă de SIDA.

Acum, rudele au desgropat sicriul şi au deschis sicriul şi au avut un şoc să vadă că acesta era gol.

„Sosete, lenjerie intima de femei, o panza intinsa si doi papuci, atat a fost in sicriu. Nicio bucatica de os…”, a declarat o ruda a familiei, potrivit bzi.ro.

Oamenii au alertat procuratura si se gandesc la toate variantele posibile. Rudele spun ca fata s-ar putea sa traiasca si sa fie in strainatate, mai ales ca in acea perioada in comuna au mers mai multi straini care voiau sa adopte copii.