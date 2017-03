Şpârle şi şopârle, 09.03.2017

• Procurorii DNA investighează de zor anumite nerguli de la APIA Vâlcea din perioada în care mare mahăr era Adrian Pintea, ajuns şef la capitală. În poveste este implicată şi o firmă protejată, dar şi vărul lui Buican de la Roxi Com. Aşteptăm cu interes… deznodământul.

• Directorul Zelici de la CET Govora este un “tanar viitor pensioner” care considera ca menirea lui in societate este de a hrani cainii maidanezi, un suflet nobil. Vine cand vrea si pleaca cand vrea, incercand sa faca o strategie a CET Govora pe 40 de ani, strategie care necesita foarte mult timp tinand cont de varsta pe care o are peste 66 de ani. Nu contestam ca a fost o capacitate la CET, dar varsta si-a pus amprenta ducandu-l spre o alta pasiune. Ii propunem sa faca un adapost privat pentru necuvantatoare, ca doar de-a lungul timpului a strans destul.E pacat sa tina apartamentele cumparate degeaba. Din aceeaşi zonă, directorul Lapadat omul cu banii, lupul cu blana de miel care pana mai ieri a mancat ” Scufita Rosie”, iar acum pozeaza in vanatorul care vaneaza lupul, pazeste in continuare turma. Oare exista un cioban care sa numere oile sa vada cum si cand au murit?! Oare nu a contribuit cu nimic si nu se face vinovat de starea in care a fost adusă societatea, la intrarea în insolvenţă?

• Se cam strică anumite jocuri la CET, prin numirea unui director adjunct la Direcţia Producţie, unul dintre dispecerii de pe Platformă. Şi aceasta nu este singura schimbare în organigramă la vârf.

• La auzul că procurorii vor să-i depisteze pe cei care şi-au bătut joc de oamenii internaţi la Măciuca şi i-au determinat să pozeze în ipostaze oribile, liberalilor Buican şi Stănculescu le cam tremură izmenele. De ce, băieţii?!

• Un primar tânăr şi neliniştit a strâns într-un mandat cât un milionar în euro într-o viaţă de business. După ce a lăsat viaţa de hacker de-o parte, s-a apucat de construcţii şi, mai nou, de administraţie publică. Ultima s-a dovedit a fi cea mai bănoasă. Şi nu vă gândiţi la salariu! Balta are peşte, fonduri europene, guvernamentale, locale şi prieteni pe măsură din domeniul construcţiilor. Şi uite-aşa aflăm circuitul şpăgii în natură.

• Pe cel mai sexy idol al babelor din Vâlcea îl mănâncă mătreaţa. Individul ăsta cu fani în Australia se dă la urs fără bâtă…