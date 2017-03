SENZATIONAL! Zeci de mii de AUSTRALIENI citesc stiri despre Valcea! Sau cum isi fura unii singuri caciula!

Unii dintre colegii din presa locala isi fura singuri caciula – adica trucheaza traficul pe internet. Cel mai mare site de pe mapamond care monitorizeaza la marele fix audienta pe net se numeste alexa.com, realizat de amerciani. Zeci de mii de site-uri sunt analizate pe site-ul respectiv. Printre acestea se afla si cateva din judetul Valcea, in special din domeniul media. Cine va avea curiozitatea sa intre, sa verifice, va constata ca site-ul unei anumite publicatii saptamanale are 40 la suta dintre vizitatori din…. Australia! Hai da-o in pisici de treaba mai baieti, cum dracu i-ati convins voi pe australieni sa citeasca stiri despre Ramnicu Valcea, Costesti, Babeni, Buican, Radulescu etc?! Sunteti niste maestri, jos palaria! :)))))