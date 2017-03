Angajații Consiliului Judetean Vâlcea primesc… „spor de condiții vătămătoare“

Salariul de bază al președintelui CJ Vâlcea este de 7.240 de lei, iar al vicepreședintelui ajunge la 6.457 de lei. După aplicarea majorării cu 20%, de la 1 februarie 2017, secretarul județului Vâlcea are salariul de bază de 7.444 de lei (față de 6.203 lei în decembrie), și mai primește 595 de lei sub forma „sporului de condiții vătămătoare“, conform răspunsului transmis de CJ Vâlcea, la întrebările adresate de GdS. De la secretarul județului în jos, pe organigrama de funcții, toată lumea primește acel spor de condiții vătămătoare, care este cuprins între 120 și 595 de lei. Arhitectul-șef al județului Vâlcea are un salariu de 5.280 de lei (față de 4.400 de lei în decembrie) și primește un spor de 440 de lei. Un director al unei direcții din CJ are un salariu de bază de 6.049 de lei, plus un spor similar de 440 de lei.

Salariile scad vertiginos odată cu funcțiile din organigramă și la Vâlcea. Un consilier juridic superior primește 3.551 de lei salariu, plus 284 de lei sporul respectiv.

Nu este foarte clar de ce își pun funcționarii din consilii spor de „condiții vătămătoare“. Potrivit unor surse apropiate de CJ, un astfel de spor se plătește la mai multe consilii județene, pe motiv că există antene ale unor operatori de telefonie montate pe instituții și funcționarii s-ar prevala de acestea pentru a da o denumire sporului. La alte CJ-uri, există un spor „pentru condiții deosebite și vătămătoare“, mascând sub această denumire sporul de calculator.

Sursa> gds.ro