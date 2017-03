Constantin Radulescu: Inca un pas pentru rezolvarea problemei de la Cariera Bistrita

Vă informam, la jumătatea lunii februarie că, pentru rezolvarea problemei generate de suprapunerea, pe o suprafaţă de cca 16 hectare, a perimetrului ariei naturale protejate (Parcul Naţional Buila – Vânturariţa, înfiinţat în anul 2004) cu cel minier (Cariera Bistriţa – Costeşti), situaţie ce afectează zona de dezvoltare a treptelor superioare ale carierei de calcar, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a solicitat oficial, atât domnului viceprim-ministru şi ministru al Mediului, Daniel Constantin, cât şi domnului ministru al Economiei de atunci, Alexandru Petrescu, să analizeze şi să întreprindă, cu celeritate, demersurile necesare preîntâmpinării unor probleme cu implicaţii economice şi sociale foarte grave, la nivelul judeţului Vâlcea.

Prin adresa nr. 2609 din data de 27.02.2017, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a înaintat şi actualului ministru al Economiei, Mihai Tudose, şi domnului Prim-ministru, Sorin Grindeanu, forma finală a proiectului de hotărâre de Guvern privind modificarea limitelor Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, din judeţul Vâlcea.

Revenim astăzi asupra acestui subiect, pentru a vă informa că demersurile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea au obţinut primul rezultat. Este vorba de organizarea, la nivelul Ministerului Mediului, a unei întâlniri cu toţi factorii implicaţi în rezolvarea acestei probleme.

La întâlnirea care va avea loc joi, 9 martie 2017, cu începere de la orele 11.00, la sediul Ministerului Mediului, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea i-a delegat să participe pe domnul vicepreşedinte Adrian Buşu şi pe directorul executiv al Direcţiei Tehnice, domnul Ioan Tămaş.

„Astăzi am primit un telefon de la preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu, care m-a anunţat că joi, la ora 11.00, la Ministerul Mediului, se va organiza o întânire cu toţi factorii implicaţi în rezolvarea problemei generate de suprapunerea, pe o suprafaţă de cca 16 hectare, a perimetrului Parcului Naţional Buila – Vânturariţa cu cel al carierei de la Costeşti.

Această veste nu poate decât să mă bucure, fiindcă ea îmi confirmă că lucrurile încep să se mişte în rezolvarea acestei probleme, pentru care, în timp, s-au făcut numeroase demersuri.

Şi când spun asta, mă refer nu numai la proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea limitelor Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.2151/2004, pe care, împreună cu Prefectul, l-am semnat şi transmis, spre adoptare, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, încă de anul trecut (şi asupra căruia am revenit de curând), ci şi la demersurile predecesorilor noştri, ale parlamentarilor de Vâlcea şi ale Exploatării Miniere Râmnicu Vâlcea.

Având în vedere că am confirmat participarea la o altă întâlnire ce se va desfăşura în aceeaşi zi cu cea de la Ministerul Mediului, sunt convins că echipa pe care am delegat-o şi care va fi condusă de către domnul vicepreşedinte Adrian Buşu, are expertiza necesară pentru a susţine demersurile Consiliului Judeţean Vâlcea.

Sper ca lucrurile să se clarifice cât mai repede, iar Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea să obţină o nouă licenţă de concesiune pentru exploatarea calcarului, materie primă necesară menţinerii în funcţiune a societăţilor de pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea – Sud, fiindcă şi cetăţenii şi societăţile care depind de ea merită acest lucru” – precizează Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

