Buican prins in flagrant cu amanta! Dezbracat in pielea goala de sotul inselat si trimis la plimbare prin sat

Iubire cu nabadai intr-o comuna din nordul judetului Valcea. Buican C. de 48 de ani, un tanar taran (cum inca este!) in forta deplina a virilitatii a fost prins in flagrant cu delictul in… feminitatea Mihaelei B. de catre sotul acesteia din urma. Tocmai cand iubirea era mai in toi, pe usa casei amantei cu bucluc a intrat Ionica B. sotul cel incornorat, sofer de tir, intors mai devreme la… baza. Mai vanjos din fire, nea Ionica nu l-a batut prea rau pe firavul Buiky, i-a lipit doar doua palme pe obrazul palid, doua suturi in fund si i-a lungit urechile ca la iepuras. Si-apoi a iesit la plimbare cu cei doi iubareti pe strazile satului de munte, in pielea goala, spunandu-le tuturor patania…

Acest text este un pamflet. Orice asemanare cu persoane reale este pur intamplatoare!