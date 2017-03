Au fost identificati TIGANII care au fugit de la botez, in Spania, fara sa plateasca. Ce a descoperit patronul pagubit 

La ultima isprava de acest fel i-au facut patronului o paguba de doua mii de euro. Ghiftuiti bine, petrecaretii au evadat in momentul in care angajatii restaurantului se pregateau sa aduca desertul.

Chiar cand aduceau tortul in sala, invitatii au iesit in sir indian, pretinzand ca danseaza conga. Surpriza cea mare a fost atunci cand s-au auzit sunetele motoarelor. Chelnerii au iesit in graba, dar nu au reusit sa ii opreasca.

Proprietarul restaurantului ”El Carmen” din provincia Leon spune ca respectivii s-au prezentat ca fiind o familie de romani, stabiliti prin partea locului. Petrecerea a decurs ca la carte, cu muzica live si dedicatii.

Politist: „Au plecat unul cate unul pana cand inauntru nu a mai ramas nimeni. Dadusera un avans de 900 de euro. Restul nu au mai platit.”

Pusi pe distractie, nu s-au zgarcit. Au comandat aperitive, un fel principal si au baut vreo 30 de sticle de tarie.

In decurs de un minut s-au imbulzit pe usa, aproape s-au calcat in picioare, ceea ce da de inteles ca se vorbisera.

Patronul si-a povestit patania pe internet. Asa a aflat ca si alti proprietari de localuri din regiune au fost pacaliti de aceiasi indivizi. Dintr-o sumara cautare pe Facebook, a reiesit ca este vorba despre un grup de tigani care conduc masini scumpe si detin bunuri extravagante, dupa cum singuri se falesc.

Povestea ar fi putut fi amuzanta, daca ar fi fost prima data cand se intampla. In urma cu aproape o luna, membrii aceleiasi familii au plecat fara sa plateasca de la o nunta. Nu au fost retinuti deocamdata, insa politistii i-au identificat.

Povestea a trecut granitele presei spaniole. Pe pagina de Facebook a postului BBC, jurnalistii britanici au ilustrat stirea despre fuga de la botez cu 120 de emoticoane infatisand o silueta care o rupe la fuga.

Sursa> stirileprotv.ro