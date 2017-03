Se reintroduce armata. Masura se va aplica din iulie, atat barbatilor, cat si femeilor. Anuntul facut de Guvern

Se reintroduce armata. Masura se va aplica din iulie, atat barbatilor, cat si femeilor. Anuntul facut de Guvern

Guvernul de la Stockholm a votat reintroducerea stagiului militar obligatoriu, la 7 ani de cand fusese desfiintat.

Masura se va aplica, incepand din luna iulie, atat barbatilor, cat si femeilor, incepand cu cei nascuti in 1999.

Ministrul suedez al Apararii explica luarea acestei masuri prin faptul ca “este foarte greu sa completam efectivul unitatilor militare pe baza de voluntariat”, iar aceasta “problem trebuie rezolvata cumva”, transmite protv.

„Cred ca e un lucru bun sa avem si femei si barbati, atmosfera va fi mai buna si va reflecta mai bine societatea”, a completat el.

in acest context, circa 4.000 de tineri ar urma sa fie chemati sub drapel in fiecare an, printr-un mecanism de selectie incluzand teste fizice si psihologice.

– See more at: http://www.stirilekanald.ro/se-reintroduce-armata-masura-se-va-aplica-din-iulie-atat-barbatilor-cat-si-femeilor-anuntul-facut-de-guvern-16822318#sthash.rOHrm8s7.dpuf