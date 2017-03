Ocnele Mari, „perla turismului valcean”. Sarea se exploateaza de pe vremea dacilor, iar turistii pot cobori pana la 29 de metri sub pamant

La Ocnele Mari, sarea se exploateaza inca din vremea dacilor. Abia de cativa ani, insa, muntele de sare si-a deschis pantecele spre vizitare. Spatii de joaca, pentru cei mici si posibilitati de agrement, pentru cei mari. Restaurante, un muzeu al sarii dar si cea mai mare biserica din subteran, pe toate pe puteti gasi in salina valceana. Dumneavoastra… ati fost aici?

Nici doua minute cu masina si ai ajuns la 29 de metri sub pamant, in perla turismului valcean, am putea spune, de la Ocnele Mari. In spatele acestor usi, vi se asterne in fata un Rai daltuit in sare, in suprafata de vreo 4 hectare. Sa mergem!

-Ce-a fost mai intai, oul sau gaina? A fost exploatarea, nu turismul.

-Da, exploatarea dateaza la Ocnele Mari…

-Din ce an?

-Din anul 1800. Intre timp mina respectiva s-a inchis iar din anul 1993 au inceput lucrarile de deschidere la mina unde ne aflam. Este cea mai noua mina din tara.

