SEFA UNJR CALCA IN PICIOARE DNA 

In mod cert, doctorita Laura Kovesi nu a fost deloc fericita dupa ce a citit criticile presedintei Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, judecatoarea Dana Girbovan (foto) de la Curtea de Apel Cluj. Aceasta a atras atentia asupra modului prin care DNA pune in pericol democratia din Romania.

Intr-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei, luni 27 februarie 2017, Dana Girbovan a subliniat ca in momentul de fata exista un deficit serios in privinta raspunderii atat in ceea ce priveste CSM, cat si in ceea ce priveste DNA. Sefa UNJR aminteste ca nici pana astazi nu exista un instrument legal de revocare a membrilor CSM, iar in legatura cu DNA Girbovan arata ca nu a vazut nicio analiza temeinica a activitatii parchetului anticoruptie, bazata pe un control de fond al Inspectiei Judiciare. De asemenea, Dana Girbovan acuza ca modul in care DNA reactioneaza la critici devoaleaza o autosuficienta a parchetului condus de doctorita Kovesi, periculoasa pentru un stat democratic:

“Increderea in institutii este direct proportionala cu gradul acestora de responsabilitate si cu instrumentele pe care le ai pentru a le trage efectiv la raspundere. O alta conditie este legata de transparenta activitatii institutiei, si aici prin transperenta nu ma refer la actiuni de PR, ci la oferirea de informatii corecte si complete. Or, in privinta raspunderii avem un deficit serios atat in ceea ce priveste CSM, cat si DNA. In ceea ce priveste membrii CSM, nici pana azi nu avem, dupa decizia CCR din 2013, un instrument legal de revocare a membrilor Consiliului. In cazul DNA, nu am vazut nicio analiza publica temeinica a activitatii acesteia, bazata pe un control de fond al Inspectiei Judiciare. De asemenea, modul ofensiv in care DNA reactioneaza la critici demonstreaza o autosuficienta periculoasa pentru un stat democratic”.

Dana Girbovan: “Una dintre cea mai des intalnite reminiscente de gandire comunista pe care o gasim si azi in societatea romaneasca este desconsiderarea drepturilor omului si perpetuarea idei ca acestea pot fi subsidiare in raport cu alte deziderate, cum ar fi lupta impotriva coruptiei”

Pe de alta parte, in acelasi interviu, presedinta UNJR a avertizat in legatura cu desconsiderarea drepturilor omului in numele luptei impotriva coruptiei, o reminiscenta de gandire comunista. Dana Girbovan s-a referit si la un alt subiect sensibil. Si anume, serviciile secrete. In acest sens, sefa UNJR a explicat ca modul in care ne raportam la serviciile de informatii este extrem de ingrijorator si nesanatos pentru democratia din Romania:

“De ceva vreme citesc despre justitia din perioada comunista si constat ca noi am imprumutat forme democratice pe care le-am implementat pe un fond de justitie profund sovietizat. Societatea romaneasca post-comunista nu a beneficiat de o lustratie, care sa ne permita o rupere reala de trecut. Fosti turnatori, colaboratori si ofiteri ai Securitatii au activitat pana nu de mult si in magistratura. Una dintre cea mai des intalnite reminiscente de gandire comunista pe care o gasim si azi in societatea romaneasca este desconsiderarea drepturilor omului si perpetuarea idei ca acestea pot fi subsidiare in raport cu alte deziderate, cum ar fi lupta impotriva coruptiei. De asemenea, este extrem de ingrijorator si nesanatos pentru democratie modul in care ne raportam la serviciile de informatii”.(sursa> luju.ro)

*Cititi aici interviul acordat de sefa UNJR Dana Girbovan