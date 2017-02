Capo di tutti capi – marele baron de la Berbeşti şi CET – directorul Milorad Cumpănăşoiu, de neclintit

Scrisoare primita pe adresa redactiei de la un grup de salariati ai CET Govora – Miniera Berbeşti:

Enumerăm câteva lucruri pe care le-am auzit şi văzut că se întâmplă la CET Govora – Miniera Berbeşti:

Angajarea de persoane exact în perioada de disponibilizări – ex Popa Vasile din Slăveşti, ruda numitului „Magiun” – pe nume Lazăr Ion(pus de C. Pe Mazda de la Alunu, prietenii stiu de ce!), care i-a împrumutat masina lui C. să meargă până la Alunu să..(prietenii ştiu la cine!). Dar C. a făcut accident cu masina şi trebuia plătit cumva dl „Magiun” – atunci i-a angajat ruda(Popa vasile) pe un buldozer, în plin proces de disponibilizare şi fără ca Popa Vasile să îndeplinească vreo condiţie – să aibă macar pământ afectat de minieră.;Sau Sorin Păunescu omul de casă al lui C. trecut de la CETPREST (fraudulos) de la pompieri, din pompier, direct maistru în Cariera Panga.La fel si cu femeia de serviciu de la intreprindere – Maria.

Abuz în serviciu prin nerespectarea programului de disponibilizări stabilit împreună cu dl Borza si anume mentinerea la serviciu a unor persoane agreate – secretara „fustă scurtă” de la Alunu, propulsată de C. Consilier local PNL la Alunu, apoi transferul fraudulos al acesteia pe post de „arhivar” la firma căpuşă CETPREST deşi conform programului şi listelor de disponibilizare nu trebuia să mai rămână la serviciu.Oricum dumneai stă tot în secretariat la Alunu nu o poate misca nimeni de acolo.Firma CETPREST trebuie să dea mai mult de jumătate din oameni afară – oameni angajaţi pe probleme cu terenuri – strămutări şi oameni tineri care mai au mult pâna la pensie şi C. face transfer de persoane la această firmă a unor persoane, fără ca, măcar acestea să fi trecut pe acolo.Oare dl Borza ştie de aceste lucruri!?

C. Se laudă de asemenea peste tot că are sprijinul dlui Gutău, ca foşti colegi de partid, deşi în zonă nu l-a ajutat deloc pe acesta, făcăndu-i contrapropagandă.Sigur dl Gutău nici nu stie de aceste lucruri.

Am auzit că este o comisie numită de CET Govora de cercetare a furturilor de cărbune dirijate şi comise de către C. Dar suntem siguri că va fi scos basma curată, are oamenii lui infiltraţi în comisie, plus că a speriat pe toţi să nu spună nimic acolo, ca o să îi treacă pe următoarea listă de disponibilizări.

Prin lucrările de exploatare şi goana după cărbune C. a dispus excavarea pârâului Roşia de Amaradia – fără să anunţe şi cere aprobare de la organele statului – de la Mediu, Apele Române.Veniţi să vedeţi ce dezastru ecologic este la Alunu pe unde se lucrează cu utilajele – caz penal.

Teroare asupra salariaţilor să nu îl trădeze – înjurături şi ameninţări fără jenă.

Discuţii neprincipiale cu salariaţii care nu sunt de partea lui la furturi şi alte nereguli vizibile;

Prin activitatea haotică pe care o desfăşoară pune în pericol viitorul unităţii, toţi ne aşteptăm ca în câteva luni să se închidă unitatea – nu pentru că hotărăşte dl Borza ci, pentru că nu se va mai putea face nimic;Lui C. nu îi e teamă că va fi schimbat, oricum nu credem că se va mai încumeta cineva să mai ia conducerea minierei după dezastrul existent acum.

Oricum este un grup de salariaţi cărora nu le este frică de C. si vor face plângere penală împotriva acestuia pentru compromiterea unităţii şi a 1000 locuri de muncă într-o zonă monoindustrială;

Uite că prietenul de nădejde va avea din nou lucrări la Berbeşti cu utilajele şi cu buldozerele(a făcut C. ce a făcut să îl ajute pe Bica) , deşi dl Borza îi retezase macaroana (care dusese CETul la insolvenţă).Se pare că prietenul va reveni la CET din nou(tot C. îl ajută).

Încă din anul 2000 C. a „vândut” intreprinderii miniere un teren din Dealu’Aluniş – zonă unde nu va ajunge niciodată miniera(deci terenul respectiv nu era şi nu este necesar pentru minieră) şi pe care îl stăpâneşte sănătos şi acum şi îl foloseşte(se poate verifica la primăria Berbeşti- se pare că are deja titlu de proprietate pe acest teren), păgubind intreprinderea.A semnat omul şi ca membru al comisiei de negociere şi ca director şi ca proprietar şi a luat şi banii – ce sumă frumoasă pentru anii aceia.Anexăm copie de pe documentele întocmite fraudulos şi de pe urma cărora a beneficiat dl C.

Liderul de sindicat Mânzatu, om de un profesionalism şi ţinută morală deosebită, a făcut o scrisoare către conducerea CET Govora, prin care informa neregulile care se întâmplă pe zona de Alunu, dar, la ora actuală este hărţuit şi ameninţat pe toate părţile, atât el cât şi soţia dânsului.La fel păţeşte şi liderul de sindicat Diaconu Costel de la Alunu, care denunţă peste tot abuzurile lui C.

Întrebaţi pe oricine, subliniem pe oricare salariat al minierei. ce părere are despre C. şi mai ales ce viitor vede pentru miniera Berbeşti condusă de acesta şi veţi primi acelaşi răspuns de haos, dezastru, lipsă de viitor şi pericole de alunecări de dealuri sau avarii la utilaje.Dar, oamenii sunt speriaţi, nu vor să spună cu glas tare, nu vor să se afle ce au spus – vor fi trecuţi pe listele de disponibilizări imediat de către C.

C. este consilier local PNL al orasului Berbesti, deşi se vorbeşte că a trecut la ALDE decând este si dl Borza la ALDE.

Aduce oameni la serviciu sâmbăta şi duminica aleşi pe sprânceană (de ai lui) şi îi plăteşte dublu.

Oare ce zice ITM Vâlcea sau alte organe ale statului care ar trebui sa verifice prezenta efectivă la serviciu a salariaţilor, când la Berbeşti, fostul presedinte de sindicat numit Păunescu Ilie, nu a dat de 1 an si ceva deloc pe la serviciu, fiind pontat de C. şi platit regeste de acesta.De ce nu sunt întrebaţi colegii de birou ai lui Paunescu Ilie sau şeful acestuia de câte ori a venit la serviciu Păunescu Ilie, ce documente a produs şi semnat si mai ales cine semnează condica în locul lui în fiecare zi.

Aţi scris un articol în ziarul dvs. cu furturile de cărbune care au atins culmea în ultimul an(de când este C. director); aţi scris despre faptul că se ştie în Berbeşti cine fură, de unde fură, cine coordonează, cine acoperă furtul – era mai puţin decât este cu adevărat ce se întâmplă în Berbeşti – este inimaginabil.De ce nu aţi mai lăsat articolul pe site?! De ce nu aţi investigat mai departe!?Aţi sperat poate că se va sesiza un organ din oficiu!!!!

Dar, politica a pus şef de poliţie la Berbeşti(PNL), C. are în subordine pe fratele comandantului poliţiei Horezu, probabil şi pe la Vâlcea pe la poliţie sunt puşi tot oameni susţinuti politic de PNL(cum e pus si C.) – Buican.

Nu ne explicăm altfel, de ce nu se face chiar nimic de a stopa ce se întâmplă în Berbeşti – şi nu exagerăm cu nimic,şi noi ştim şi vedem doar puţine lucruri.

Dvs. ca ziar de investigaţii, puteţi veni în zonă pur si simplu, să culegeţi informaţii de la faţa locului, să discutaţi cu oamenii din zonă, să verificati cele spuse mai sus şi probabil chiar aveti o putere mai mare decât noi să sesizaţi organele abilitate ale statului să intervină(dar nu poliţia Berbesti sau Horezu şi nici poliţia Vâlcea care va cere rezolvarea si verificarea tot celor de la Berbeşti sau Horezu şi ghiciţi ce se va constata?!).

Vă rugăm foarte mult să verificaţi cele spuse de noi, să le transmiteţi cui credeţi că trebuie să verifice, până nu se alege praful de CET şi de Berbeşti.

Vă implorăm!