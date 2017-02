Primăria Mihăești a încheiat un parteneriat cu firma Engie pentru extinderea reţelei de gaze naturale în 5 sate

Primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, va continua procesul de modernizare a localităţii. În acest sens, în cel mai scurt timp se vor face extinderi la reţeaua de gaze naturale şi în satele Bârseşti, Govora, Negreni, Stupărei şi Arsanca. Astfel, toate gospodinele din Mihăeşti vor da uitării buteliile cu gaz sau fumul înecăcios scos din plitele cu lemne, deoarece Primăria a încheiat un parteneriat cu firma Engie (fosta SC Distrigaz SA), iar stadiul proiectului este în faza de avizare. În vederea finanţării, Primăria Mihăeşti va fi nevoită să scoată din bugetul local suma de 500.000 lei, aceasta fiind valoarea totală a investiţiei. „Ca şi în situaţia celorlalte investiţii pe care le-am făcut în localitate, va trebui să scoatem bani din bugetul local, iar după finalizarea lucrărilor am fost nevoiţi să predăm proiectele, deoarece nu a fost avizată respectiva lucrare în administrarea noastră. Sunt puţin nemulţumit de acest lucru pentru că, de exemplu, de când am predat sistemul de apă către Apavil nu au venit cu nici un fel de îmbunătăţire, iar calitatea apei este foarte proastă. În această situaţie, cetăţenii vin la mine să se plângă dar noi, administraţia locală suntem obligaţi să întocmim astfel de proiecte atât pentru creşterea nivelului de trai al oamenilor din comună, cât şi pentru a atrage agenţi economici în zonă. Pentru a dezvolta comunitatea locală este absolut necesar sa investim în infrastructură, gazele naturale fiind o resursă căutată de potenţialii investitori. Acest proiect este necesar, în condiţiile în care există din ce în ce mai mari probleme cu fondul forestier. Din punctul de vedere al investiţiilor, întreaga comunitate să înţeleagă că ce am promis va fi în procent de 100% rezolvat. Ceea ce ţine de mine îmi voi duce până la capăt făgăduielile, însă vreau ca şi cetăţeanul să înţeleagă că are şi responsabilităţi, nu numai drepturi. Îmi doresc ca fiecare să îşi facă în faţa gospodăriei şi în curte curăţenie, fără ca eu să fiu obligat să le fac observaţii şi să se respecte mai mult comunitatea, în acest fel. Când am preluat conducerea acestei primării nu aveam un metru de conductă de apă, nici o palmă de asfalt pe drumurile comunale, şcolile erau la pământ. Pentru mine, a fi primar este orgoliul de a realiza ceva pentru oameni, sentimentul de mândrie de a lăsa ceva în urma mea. Consider că trebuie să ţinem de lucrurile pe care le avem la primărie ca de lucrurile noastre de acasă”, a mai precizat primarul comunei Mihăeşti.