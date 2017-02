Puteti fi dat in judecata pentru postarile de pe Facebook. Justitia din Romania a decis ca profilul personal e SPATIU PUBLIC 

De acum inainte, puteti fi dat in judecata pentru tot ceea ce scrieti sau incarcati pe Facebook, chiar daca este vorba de postari care pot fi vazute numai de prieteni. Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat pe 27 noiembrie, printr-o decizie irevocabila, sa confirme sentinta de Curtii de Apel Targu Mures care constata ca profilul personal de Facebook al unui utilizator are caracter public.

Postarea care a dus Facebook la ICCJ

Cum a ajuns Facebook pana la Curtea Suprema? Totul a inceput de la un caz aparent minor. In ianuarie 2012, Mircea Munteanu, pe atunci sef de cabinet al prefectului judetului Mures, a facut pe contul sau din reteaua sociala un comentariu referitor la protestele de strada din acea perioada. “Arbeit macht frei – asta sa inteleaga protestatarii”, a scris oficialul pe Facebook. Dupa ce postarea sa a inceput sa faca valva pe Internet, Munteanu a sters-o, spunand ca e vorba strict de activitatea sa privata, care „ n-are de ce sa intereseze populatia”.

Nu de aceeasi parere a fost insa Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. CNCD s-a autosesizat si l-a amendat pe Munteanu cu 1.000 de lei. In decizie se precizeaza ca „Fapta constituie o propaganda nationalista care aduce atingere demnitatii umane si creeaza o atmosfera degradanta, umilitoare si ofensatoare indreptata impotriva grupului de protestatari, respectiv impotriva comunitatilor care au fost afectate de regimul si doctrina fascista de-a lungul istoriei„.

Daca nu stiti ce a deranjat la postarea sefului de cabinet al prefectului: „Arbeit macht frei”, adica „Munca te face liber” este un citat dintr-o nuvela germana moralizatoare de secol XIX care a fost ulterior folosit de nazisti. Lozinca era afisata la intrarea in multe dintre lagarele de concentrare si exterminare, printre care cele de la Auschwitz, Dachau, Theresienstadt si Sachsenhausen.

Mesja privat sau insulta in public?

In aprilie, Mircea Munteanu a constestat insa in justitie amenda primita de la CNCD, motivand, printre altele, ca profilul sau de Facebook este deschis doar persoanelor inregistrate ca prieteni. „Mesajul sau considerat discriminatoriu nu a fost savarsit in public asa cum in mod gresit a retinut consiliul”, a sustinut apararea lui Munteanu, ci „a fost exprimat pe pagina sa personala inregistrata pe site-ul de socializare Facebook si accesibil exclusiv persoanelor acceptate de el fiind, asadar, un mesaj privat”.

Curtea de Apel Targu Mures nu a fost insa de acord cu argumentele lui Mircea Munteanu si ale avocatului sau si a dreptate CNCD – inclusiv in privinta caracterului public al postarilor de pe profilul de pe Facebook. Potrivit sentintei data de Curtea de Apel pe 17 ianuarie 2013, „reteaua de socializare Facebook, nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate cu o casuta postala electronica. Profilul sau personal pe Facebook chiar daca este accesibil doar prietenilor adica unui grup restrans de persoane, tot public este, oricare dintre „prieteni” putand distribui informatiile postate de titularul paginii, aspecte pe care reclamantul il cunostea.” Acesta era doar un aspect al sentintei data de instanta din Targu Mures, insa era cel mai relevant pentru majoritatea romanilor.

Aici gasiti textul complet al sentintei

Cum va face Facebook pasibili de proces

Mai precis, pentru cei 7,2 milioane de utilizatori de Facebook din Romania, pe care decizia judecatorilor ii afecteaza in mod direct. Si asta pentru ca la sfarsitul lunii noiembrie 2014 Curtea Suprema a confirmat sentinta Curtii de Apel Targu Mures. Mircea Munteanu facuse recurs la ICCJ, insa instanta suprema a respins ca nefondat recursul printr-o decizie irevocabila.

Ce inseamna acest lucru pentru utilizatorii Facebook din tara noastra? Inseamna ca pot fi trasi la raspundere pentru postarile lor, chiar daca acestea au avut caracter privat, putand fi vazute doar de un cerc restrans de prieteni din reteaua sociala. Practic, sunteti responsabil pentru orice continut la care se poate da LIKE si SHARE. Daca jigniti pe cineva intr-o postare, incalcati drepturile de autor sau dreptul la viata privata, scrieti mesaje rasiste sau incitati la violenta pe Facebook, puteti ajunge in fata judecatorilor, la fel ca in cazul in care ati fi facut asta in public.