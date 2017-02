Dacă nu îți cauți de lucru, ADIO AJUTOR SOCIAL! Iată ce modificări au făcut guvernanții!



Guvernul Romaniei a adopat un proiect de lege care reglementeaza modul in care sunt distribuite ajutoarele sociale in perioada urmatoare. Conform acestui nou act normativ, ele vor fi date doar catre persoanele care indeplinesc anumite conditii.

Astfel, conform noilor decizii, venitul minim garantat, alocatiile pentru familiile sarace si ajutoarele pentru incalzire vor fi unificate in venitul minim de incluziune. Acest venit se calculeaza cu o pondere ce presupune un indice, acesta fiind 1 pentru persoane singure sau capul familiei si 0,5 pentru orice alt membru al familiei.

Acest sprijin se va acorda pe membru de familie de pana la 260 de lei, iar cazul in care cineva munceste, se va playti sub forma de ajutor de incluziune doar diferenta pana la suma de 260 de lei pe membru de familie fata de venitul realizat de familia respectiva in fiecare luna. Acest ajutor de incluziune ar urma sa intre in vigoare de la 1 aprilie 2018, iar pana atunci se vor primi bani ca si pana acum.

Noua lege propune si niste modificari care te ajuta sa intri sau nu in posesia banilor. Asa ca, pentru a beneficia de ajutor social trebuie ca persoana respectiva sa fie in cautarea unui loc de munca si trebuie sa fie inscris la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca. In cazul in care li se ofera ceva de munca, iar persoana respectiva refuza job-ul in mod nejustificat, atunci el va fi sistat de la ajutorul social. De la acest lucru fac exceptie persoanele care au in ingrijire unul sau mai multi copii de pana la 7 ani sau a unui singur copil de pana la 18 ani, dar cu handicap grav sau accentuat sa persoanele care ingrijesc una sau mai multe persoane cu dizabilitati grave.

Si cei care urmeaza o forma de invatamant sau participa la programe de pregatire profesionala sau care sunt incadrati in munca fac exceptie de la acest program.

