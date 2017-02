Conducerea PSD Valcea s-a intalnit cu sindicalistii de la Uzinele Sodice Govora 

Astazi, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean si colegii mei, parlamentarii PSD Valcea, am participat la intalnirea cu reprezentantii Sindicatului „Sodistul” si Sindicatelor Exploatarii Miniere Valcea.

Am discutat despre problemele legate de continuarea activitatii exploatarii miniere Bistrita-Costesti. Reprezentantii sindicatelor au solicitat sustinerea, alaturi de Prefectura si Consiliul Judetean, unui proiect de hotarare de Guvern prin care sa se modifice si completeze limitele Parcului National Buila-Vanturarita. Prin proiectul respectiv se doreste scoaterea din Parcul national a suprafetei de 16 hectare si includerea acestora in perimetrul de exploatare al intreprinderii minere. Aceasta modificare este importanta pentru asigurarea calcarului, necesar bunei functionari a societatilor comerciale: Uzinele Sodice Govora Ciech, CET Govora si Oltchim.

Un alt punct al discutiilor purtate se refera la sustinerea unor amendamente legislative, cu privire la reducerea varstei de pensionare a cetatenilor care locuiesc in aproprierea Platformei Chimice Ramnicu Valcea.

Asigur reprezentantii Sindicatelor de toata sustinerea mea pentru realizarea acestor proiecte benefice atat locuitorilor, cat si judetului Valcea.

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea