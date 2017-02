Poliţist din Vâlcea implicat într-un accident mortal de circulaţie

Șeful de post din localitatea Măciuca, județul Vâlcea, a fost implicat într-un accident de circulație, soldat cu decesul unui biciclist de 82 de ani. Din primele informații, P. Gheorghe, de 82 de ani, se deplasa cu bicicleta pe DN 67 B și, în dreptul localității Sutești, mergând în același sens cu autoturismul de serviciu, înmatriculat cu numere de MAI al șefului de post de la Măciuca, a făcut la stânga, moment în care a sărit practic în fața polițistului, scrie Vocea Vâlcii. Polițistul a fost testat cu aparatul alcool-test, rezultatul fiind zero.

