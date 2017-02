Consiliul Local intenţionează să majoreze taxele aplicabile de SC Pieţe Prest SA în pieţele agroalimentare de pe raza Râmnicului

Primăria Râmnicului a pus recent în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind majorarea nivelului taxelor aplicabile de SC Pieţe Prest SA în pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Pieţe Prest SA este societate comercială înfiinţată în baza HCL nr. 188/20.07.2010. Prin HCL nr. 244/31.08.2010 s-a aprobat delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat către SC Pieţe Prest SA, printre care şi activitatea de administrare şi expoaltare a pieţelor agoalimentare şi a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor. În acest sens a fost semnat contractul de delegare a gestiunii nr. 28077/20.09.2010 valabil până la data de 20.09.2015, ce a fost prelungit prin actul adiţional nr. 3/31.07.2015, pentru o perioadă de încă 5 ani, conform HCL nr. 136/15.07.2015. Taxele aplicabile în pieţele agroalimentare au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Rm Valcea nr. 84 din 31.03.2011 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Rm Valcea nr. 174/62 din 09.08.2016. Menţionam ca taxele pentru pieţele agroalimentare au fost aprobate in anul 2011 data de la care în structura costurilor de intretinere si funcţionare au intervenit urmatoarele modificări: creşterea salariului minim brut de la 670 lei la 1450 lei (cu 216%); creşterea costurilor cu utilitatile apa, canalizare, energie electrica si termica ca urmare creşterii nivelului de confort prin modernizarea Pieţei Centrale; creşterea preturilor la material consumabile (detergenti, material sanitare, birotica etc.; creşterea impozitului pe clădiri la Piaţa Centrala de la suma de 24.640 lei in anul 2014 la suma de 108.821 lei. În vederea asigurarii unui buget de venituri si cheltuieli echilibrat, avind ca scop funcţionarea pieţelor în condiţii optime prin asigurarea resurselor de finanţare pentru acoperirea costurilor, conducerea Pieţe Prest SA propune ajustarea nivelului taxelor aplicabile în pieţele agroalimentare de pe raza Municipiului Rm. Valcea. În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala si cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, se propune ajustarea nivelului taxelor aplicabile de SC Pieţe Prest SA.