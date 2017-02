Omul de afaceri Nicolae Sofianu SE RETRAGE din afaceri! Se simte obosit…

L-am întrebat pe milionarul (în euro) Nicolae Sofianu, in urma cu ceva timp, dacă este adevărat că intenţionează să se retragă din afaceri.

„Deocamdată pun punct investiţiilor. În domeniul construcţiilor spitalul este ultima unitate unde am lucrat. Am investit mult, am ales materiale deosebite, granit, marmură, lemn masiv, tehnologie modernă pentru dotările camerelor şi cabinetelor, am vrut să fie ceva deosebit şi cred că am reuşit. Pun capăt investiţiilor. Nu mai deschid nicio altă afacere. Copii mei se află la studii în străinătate. Se pare că niciunul nu pare interesată să continue afacerile mele în România. Au alte vise, alte obiective. Mă voi ocupa mai mult de muzeu. Mă simt obosit, am muncit foarte mult, sunt conştient că am şi o vârstă. Cred că merit şi eu să mă plimb, să mă odihnesc, să mai văd ceva din lume, să stau mai mult lângă copii mei, pe urmă lângă nepoţi. Nu fac parte dintre cei care vor putere ( am renunţat la timp la politică, la bătăliile din politică), nu alerg după bani, după mai mulţi bani. Dovadă este această investiţie care desigur este amortizabilă în mulţi ani. Am vrut să las ceva în urma mea aici. Tocmai de aceea nu voi renunţa la oraş. “