FESTIVAL AL SCULPTORILOR CU DRUJBA, ediția I, 12-16 iulie 2017, Cerna, Vaideeni, Valcea 

Festivalul este dedicat unei noi arte – sculptura cu drujba. 8 sculptori cu drujba din Romania vor primi fiecare cate un bustean si vor sculpta sub privirile publicului timp de 4 zile. La locul de creatie se pot urmari in direct sculptorii, tehnica si creativitatea lor de a da viata lemnului. Festivalul are ca tema pentru sculptori arta functionala. In cadrul festivalului va fi prezentata si arta locala de olarit din Horezu. Se vor servi mancaruri traditionale, preparate local. De asemenea vor fi prezente formatiile traditionale ale comunei Vaideeni. Serile vor fi luminate de cate un foc de tabara.