Vâlcenii susţin Guvernul Sorin Grindeanu

Declaraţie politică

Romanii au votat in 11 decembrie 2016 PSD si Programul de dezvoltare economico – sociala a Romaniei , program ce poate fi pus în aplicare doar de actualul Guvern condus de Sorin Grindeanu. Cu toate disputele si evenimentele din spațiul public, pana in prezent Guvernul Grindeanu a luat mai multe măsuri în favoarea românilor decât a luat în anul 2016 guvernul tehnocrat si a demonstrat si demonstreaza in continuare că se ține de cuvânt . De aceea majoritatea romanilor îl susțin necondiționat pe premierul Sorin Grindeanu și echipa guvernamentală în implementarea planului de guvernare .

Românii au nevoie de lideri care să îi reprezinte si sa le apere interesele iar guvernarea Romaniei nu se poate face decât în parteneriat cu acei romani care iubesc România și doresc unitatea si dezvoltarea ei.

Avem Parlament legitim ales în urma votului din 11 decembrie 2016. Avem un Guvern legitim desemnat de majoritatea parlamentară. Pentru a se putea construi şi a se putea pune în aplicare programul de guvernare al PSD , este nevoie de stabilitate pentru ca acest program include pe langa alte masuri şi măsuri de reformare a sistemului juridic ( inclusiv de îmbunătăţire a codurilor penale si civile ) în concordanţă cu deciziile Curţii Constituţionale şi cu deciziile Comisiei de la Veneţia.

Am fost la sfarsitul saptamanii trecute in teritoriu , in Rm. Valcea , unde am stat de vorba cu multi valceni ( dintre care si multi tineri ) care in unanimitate m–au rugat sa comunic conducerii centrale a PSD personal domnului Presedinte Liviu Dragnea , personal primului ministru Sorin Grindeanu , ca isi exprimă întreaga susţinere faţă de Guvernul Grindeanu, de Programul de Guvernare social-democrat orientat spre interesele romanilor si Romaniei si ca isi doresc ca Executivul să îşi continue seria reformelor în domenii cheie, precum educație, sănătate, legislație penală și salarizare.

Valcenii ca si majoritatea romanilor isi doresc ca in aceasta tara sa fie liniste , ca parlamentul , guvernul si toate institutiile statului sa lucreze in liniste pentru romani si fiecare sa – si faca corect si legal atributiile pentru care au fost infiintate, astfel ca romanii sa îndrăzneasca să creada că viitorul lor este aici, acasă .

Deputat ; Cocos Vasile

Colegiul 40 Valcea

Grupul Parlamentar PSD , 21.02.2017