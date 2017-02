Presedintele Radulescu a SALVAT Caminul Balcesti de la desfiintare! Vin bani de la Ministerul Muncii!

Caminul Balcesti a fost salvat! Ca urmare a interventiilor la MInisterul Muncii ale presedintelui CJ Valcea, Constantin Radulescu – Ministerul Muncii a alocat Caminului pentru Persoane Varstnice de la Balcesti suma de aproximativ 200.000 lei noi. Potrivit informatiilor furnizate de Marian Geica, directorul economic al acestei institutii, in Legea Bugetului de Stat pe 2017 a fost prevazuta aceasta suma pentru primul trimestru al anului in curs, urmand sa fie asigurata finantare adecvata si pentru restul anului. Banii vor fi alocati de catre Ministrul Muncii prin Agentia Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS). Marian Geica i-a multumit presedintelui CJ Valcea, Constantin Radulescu, pentru ca a salvat de la desfiintare Caminul Balcesti. Cei 42 de beneficiari ai serviciilor acestui camin vor avea in continuare conditii decente de trai si o ingrijire specializata. Bila alba pentru presedintele Radulescu!