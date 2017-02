Firme mari de pe Platforma Chimica vor sa plece din Ramnic! Aviz DUBIOS acordat de Agentia de Mediu Valcea firmei Romprest!

Pe surse am aflat ca operatorul de salubritate din municipiul Ramnicu Valcea, SC Romprest SA, ar fi obtinut un aviz nu tocmai legal de la Agentia de Mediu Valcea! Romprest a inchiriat un teren de la societatea TMUCB, in buricul Platformei Chimice Sud din Ramnicu Valcea, pentru a-si realiza o statie de sortare a deseurilor. Problema este ca NICI UNA dintre societatile comerciale, proprietare ale terenurilor vecine, nu si-a exprimat acordul pentru desfasurarea acestei activitati de sortare a gunoaielor la nasul lor, acord care era, potrivit legii, OBLIGATORIU! In aceste conditii se pune un mare semn de intrebare in legatura cu LEGALITATEA acordarii AVIZULUI DE MEDIU de catre Agentia de Mediu Valcea! Romprest se misca repede si deja a demarat lucrarile de pregatire a terenului.

Administratorii firmelor afectate de viitoarea activitate de sortare a desurilor vor contesta in instanta avizul de mediu si autorizatia de constructie. Mai mult decat atat, patronii societatilor respective spun ca se gandesc foarte serios sa-si mute intreaga activitate in alte orase, unde vor fi mai RESPECTATI DE AUTORITATI in calitatea lor de contribuabili IMPORTANTI la bugetul local.