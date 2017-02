„Traiasca PSD si Romania rosie. Romania e rosie!”. Peste 5.000 de manifestanti si-au afirmat sustinerea fata de Guvernul Grindeanu – Video

Peste 5.000 de manifestanti, potrivit organizatorilor, si-au afirmat, sambata, in piata centrala din Pitesti, sustinerea fata de Guvernul Grindeanu. „”Romania e rosie, PSD, PSD, PSD”, au scandat demonstrantii.

„Suntem aici pentru ca dorim sa se respexte votul din 11 decembrie. Dorim ca Guvernul Grindeanu sa fie lasat sa guverneze. Guvernul sa fie lasat sa-si faca treaba. Al doilea mesaj este pentru presedintele Romaniei, care trebuie sa inteleaga o data pentru totdeanu (multimea huiduie) ca rolul sau este cu totul alta. Trebuie sa uneasca romanii, nu sa-i dezbine. Critica guvernul pentru ca are un buget hiper-optimist. Si ce daca este optimist?

Trebuie sa muncim, nu sa stam toata ziua pe Facebook si sa dam mesaje ‘Abrogati si plecati’. Trebuie sa ne linistim si sa ne apucam de treaba”, a declarat de pe scena presedintele executiv al PSD Arges.

„Astazi la Pitesti, maine in Bucuresti”, au scandat manifestantii.

„Noi nu vrem nimic in tara asta. Vrem sa fim lasati sa muncim. Sa ne crestem copiii in liniste, nu sa fim arestati, sa transformati tara asta in criminali si hoti, ca romanii nu sunt hoti. Vrem sa fim lasati sa facem legi bune pentru oameni, vrem sa fim lasati in Parlament, nu sa fim luati unul cate unul cu dosare, asa cum a facut domnul Iohannis si gasca lui patru ani de zile. Cu doamna Kovesi in frunte. Ne-au votat romanii toti, 50 la suta dintre romani ne-au votat. Ca sa ce? Ca sa nu putem sa stam in Guvern? Sa nu putem sa facem salarii si pensii ca asa vrea un presedinte neamt? Noi vrem presedinte roman”, a declarat apoi deputatul PSD Catalin Radulescu, aclamat de multime. Acesta are o condamnare penala la inchisoare cu suspendare.

Manifestatia urmeaza sa se incheie la ora 19.00. Mitingul este autorizat de Primaria Pitesti, care miercuri si-a dat acordul pe solicitarea inaintata de PSD Pitesti in numele filialei Arges a partidului.

http://www.aktual24.ro/