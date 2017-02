Peisaj dezolant la Vidra – Vâlcea: statiune abandonata in ruina, munti obtinuti ilegal, echipamente scumpe si nefolosite 

Este imaginea dezolanta si revoltatoare, in acelasi timp, pe care o intalnesti mijlocul tarii, in muntii Lotrului. Transalpina este cea mai noua partie si una dintre cele mai frumoase din Romania, asezata intr-un taram de vis. Din pacate, este o partie scurta, pentru ca interesele unor oameni de afaceri si disputele politice au facut ca proiectul sa se blocheze la scurt timp dupa ce a inceput. Peste munte, in Parang, alt colt de rai, alt esec. Daca aceste partii ar functiona, Valea Jiului ar putea ajunge un colt de Austrie.



Muntii Lotrului, Transalpina. Cea mai noua partie din Romania – Locul acesta este un adevarat colt de rai. Schiezi pe golul alpin inconjurat de munti din toate directiile, iar imaginea Lacului Vidra de la baza muntelui este spectaculoasa. Daca guvernantii de la Bucuresti si autoritatile locale s-ar pune la aceeasi masa si ar discuta, locul ar putea sa devina o adevarata mina de aur. S-ar putea schia pe 80 de kilometri de partie pe toti muntii din jur. Pe toti acesti munti s-a pornit un proiect in 2011. Pana in 2012 s-au amenajat 9 kilometri de partie.

Ramona Fodor, director marketing: „In 2012, decembrie, am dat drumul, apoi s-a schimbat guvernul. Si noul guevrn nu a vrut sa mai stie de povesti incepute de fostul guvern. E trist.”

Si de atunci nu s-a mai facut nimic. Cu toate astea, peste o suta de mii de schiori aleg acest loc in fiecare sezon. La baza partiei, un colos de beton zace neterminat de 5 ani.

Ramona Fodor, director marketing: „E o parcare supraterana. In proiect ar fi trebuit sa aiba trei etaje. N-au mai fost bani, nu s-au mai terminat lucrarile. Acolo e o cladire multifunctionala. Ar fi trebuit sa fie restaurant.”

In Romania nu exista partie care sa nu fie legata de interesele unor politicieni, interese care de cele mai multe ori se lasa cu dosare penale. Golul alpin de pe Transalpina este revendicat de primariile din zona. Se lupta pentru acest loc. Terenurile din jur apartin unor primari, viceprimari, oameni politici din zona, oameni care vor sa faca multi bani din acest loc. Nu reusesc insa decat sa tina pe loc dezvoltarea acestei zone.

O parte din terenul partiei a apartinut lui Gicu Deaconeasa, fost sef de ocol silvic in Voineasca, care l-a donat statului. Anchetatorii au descoperit insa ca terenul era obtinut ilegal de fostul sef de ocol. A fost arestat impreuna cu fostul primar din Voineasa. Arhitectul partiei, care avea si el teren in zona, s-a sinucis cand au inceput anchetele. In litigiu sunt acum majoritatea terenurilor din zona. Tocmai de aceea, aici, deocamdata, nu se poate amenaja parcare si construi hoteluri.

Cele mai apropiate pensiuni sunt in Obarsia Lotrului, la 9 kilometri de partie, care sunt tot timpul pline ochi. Cazare mai gasesti in Voineasa si in Petrosani, la 30 de kilometri distanta. Drumul spre Petrosani e facut praf, plin de gropi si necuratat de zapada. Revoltator este faptul ca la 7 kilometri de partie, peste lac, o statiune intreaga, cu peste o mie de locuri de cazare, zace abandonata.

Statiunea Vidra era gandita sa fie perla Muntilor Lotru. A fost construita inainte de Revolutie. Si, din pacate, de 20 si ceva de ani aici nu s-a intamplat nimic. Hotelul mare este abandonat si alte multe vile pe langa. A fost si telescaun aici, dar acum nu mai e nimic. Statiunea apartine sindicatelor.

Domeniul Transalpina era gandit sa se uneasca intr-o buna zi cu Ranca si Petrosaniul, peste munti. Nu s-a intamplat. Ca sa ajungi in Parang urci cu un telescaun vechi care abia se misca. Si aici trebuia sa fie un domeniu schiabil intins pe zeci de hectare.

Tiberiu Iacob Ritzi, primar Petrosani: „30 de kilometri de partie, vreo 7 intalatii de transport pe cablu, plus 2 telegondole. Asta e proiectul. Plus bazinul de apa, pompe… Costul total era de 68 de milioane de euro.”

Romsilva a refuzat sa cedeze primariei terenul pentru a construi partie. S-a ajuns in instanta, iar lucrurile s-au blocat. Pe munte s-a reusit construirea unui telescaun care nu are mare utilitate si e oprit.

In mod normal, 25 de minute dureaza o urcare cu telescaunul. Se opreste insa in repetate randuri, asa ca drumul dureaza, de fapt, 40 de minute. Sus, pe munte, fiecare a construit cum a vrut, dai de gunoaie si de toate culorile pamantului puse pe cladiri. In cele din urma ajung la capatul partiei.

E o partie de 2 kilometri si ceva. Peisajul insa este spectaculos. Toata coborarea se face prin padure. Urci insa zeci de minute pentru a cobora pe schiuri maxim 3-4 minute. Pe acest munte inca din 2012 trebuia sa fie 2 telegondole. Nu s-au instalat.

Telegondola s-a instalat la cativa kilometri distanta, la Vulcan, pentru o partie de doar 3 sute de metri. S-a stricat inca de la inaugurare. Iar acum mai mult sta decat functioneaza.

Raportul Corpului de Control al Guvernului arata ca pretul gondolei a fost umflat cu 2 milioane de euro. Banii au venit aici pe vremea ministrului Elena Udrea. Anchetele DNA au descoperit insa o intreaga increngatura de interese si coruptie. De acest loc este legat celebrul scandal „Gala Bute”, in care oameni de afaceri din zona au dat bani pentru a primi lucrari la amenajarea partiilor pe acesti munti. Aceeasi poveste s-a intamplat si la Straja. Si aici lucrarile au fost blocate dupa inceperea anchetei, iar bani n-au mai venit.

In Austria, statiuni intregi traiesc numai din turism. Munti intregi au fost brazdati cu partii si instalatii de transport. Acolo insa intreaga comunitate este implicata si oamenii au inteles ca mai multi turisti inseamana mai multi bani. Acum par de neoprit si multi romani aleg Austria in fiecare an pentru vacanta.

Noi, romanii, ne batem joc de muntii nostri. I-am lasat fara paduri si le-am permis unor conationali sa si-i treaca in proprietate. Studiile arata ca am putea sa schiem pe 25.000 de kilometri patrati, sa avem mii de kilometri de partie. Sa facem turism, cu alte cuvinte. Politicienii si oameni de afaceri corupti au reusit insa pana acum sa ingroape toate proiectele pentru partiile de de schi.

