Primăria Râmnicului va aloca 145.000 euro pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia străzilor Republicii cu Decebal

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Sens giratoriu la intersectia străzii Republicii cu strada Decebal” la valoarea totală de 657.171 lei cu TVA, respectiv 145.680 euro cu TVA. Amplasamentul studiat este situat in nordul municipiului Ramnicu Valcea, la intersectia străzii Decebal, cu strada Republicii. Având in vedere ca traficul intre anumite repere orare se desfasoara cu dificultate, este necesara amenajarea acestei intersectii cu sens giratoriu. Străzile sunt de categoria II-a şi a III-a, str. Republicii avand doua benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar strada Decebal o banda de circulaţie pe sens. Părţile carosabile ale străzilor au latimi variabile dupa cum urmeaza: strada Republicii – 14 m, strada Decebal – 10,40 m. Se propune amenajarea cu sens giratoriu a intersecţiei dintre străzile Republicii si Decebal, pentru optimizarea, reglementarea si fluidizarea traficului in vederea evitării blocajelor si a ambuteiajelor. Prin realizarea sensului sensului giratoriu se urmăreşte corectarea in plan si spaţiu a elemetelor geometrice, se asigura o fluidizare a traficului in aceasta zona a Municipiului Ramnicu Valcea, imbunatatindu-se substantial condiţiile de parcurgere a intersecţiei in condiţii de siguranţa si confort, intr-un timp mai scurt si cu consumuri reduse de carburanţi si lubrifianti si o uzura mai redusa a autovehiculelor. Lucrările de amenajare se vor incadra in limita de proprietate publica a municipiului. Pe cat posibil s-a incercat menţinerea sistemului rutier existent pe cele trei străzi, cat si geometria trotuarelor si a străzilor acolo unde a fost posibil, acest lucru facandu-se prin menţinerea cotelor de nivel in axul străzilor. S-a avut in vedere refacerea caii de rulare (strat de uzura) pentru intreaga zona studiata. Se propune frezarea structurii rutiere pe o grosime de 5 cm si asternerea unui strat de uzura in grosime de 5 cm de BA16. Acolo unde este necesara extinderea sistemului rutier in plan, aceasta se va face prin refacerea totala a sistemului rutier. A fost necesara expertizarea zonelor ce vor fii afectate in cadrul proiectului „Sens giratoriu la intersectia străzii Republicii cu strada Decebal”. La baza expertizei stau atât observaţiile vizuale, cât şi estimările teoretice privind capacitatea structurii rutiere de a prelua un anumit trafic. Expertizarea străzilor de acces s-a făcut avandu-se in vedere sistemul rutier existent pe aceste străzi.