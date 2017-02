Primăria Horezu a organizat o dezbatere publică pe tema construirii a două clădiri importante în oraş

La data de 10 februarie 2017, la iniţiativa edilului şef Nicolae Sărdărescu, Primăria Horezu a organizat o consultare şi o dezbatere publică cu cetăţenii din oraşul Horezu. Evenimentul a avut loc la sala de conferinţe a Casei de Cultură Horezu, iar temele adunării publice consultative au fost următoarele: construirea unui complex cu piaţă la parter şi parcare la demisol, în zona Fortuna; construirea unei şcoli cu clasele I-IV, în zona actualei pieţe din oraşul Horezu. Cetăţenii oraşului Horezu, interesaţi de problemele comunităţii locale, au participat la această adunare importantă. În urmă cu o lună, locuitorii oraşului Horezu au fost invitaţi de primarul Nicolae Sărdărescu la sala de conferinţe din incinta Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” pentru a participa la o discuţie legată de sistemul de încălzire centralizată din localitate. Au fost aşteptaţi atât locatarii din blocurile racordate în acest moment la sistemul de încălzire actual cât şi orice altă persoană interesată. Cu acest prilej, au fost discutate două variante, respectiv: racordarea tuturor blocurilor la sistemul centralizat alimentat de o singură centrală termică şi respectiv dotarea fiecărui bloc cu o centrală proprie. La discuţie au fost prezenţi consultanţi şi specialişti în domeniul energetic. Zilele trecute primarul Nicolae Sărdărescu îşi cerea scuze locuitorilor oraşului Horezu, într-o postare pe contul de Facebook, pentru că energia termică a fost furnizată la cote foarte scăzute şi îi asigura că vor fi luate măsuri ferme pentru remedierea acestei situaţii: „Stimaţi horezeni, având în vedere faptul că în perioada 09 – 11 ianuarie 2017, atât la apartamentele situate in blocurile de locuinte de pe raza orasului Horezu, cat si la Liceul Constantin Brancoveanu, toate racordate la sistemul centralizat de incalzire, energia termica furnizata a fost la cote foarte scazute, imi cer scuze si pe aceasta cale tuturor cetatenilor care au fost si sunt afectati. Serviciul de furnizare a agentului termic a fost delegat in anul 2013 catre SC Sacomet SA, primaria, conform conditiilor contractuale stabilite atunci, neputand interveni in aceasta activitate. Pentru remedierea acestor deficienţe vor fi luate următoarele măsuri: începând din data de 18 ianuarie 2017, agentul termic la Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezu va fi furnizat prin centrala proprie, utilizând combustibil lichid (motorină); începând din luna aprilie 2017 Primăria Horezu va începe activităţile pentru construirea unei centrale electro-termice pe biomasă, renunţându-se astfel la serviciile SC Sacomet SA”.