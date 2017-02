Daniel Băluţă, edilul şef din Vaideeni, a inaugurat noul sediu al primăriei

Daniel Băluţă, primarul din comuna Vaideeni, a declarat că, de câteva zile, s-a inaugurat noul sediu al primăriei, după finalizarea reabilitării clădirii în care funcţiona administraţia locală. „Este un proiect pe care l-am realizat, şi sunt mândru de acest lucru. Am insistat să păstrăm arhitectura zonei, iar proiectul a inclus reabilitarea, consolidarea, extinderea şi modernizarea sediului primăriei şi s-a derulat prin Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Horezu. Odată cu acest proiect de modernizare a sediului primăriei din localitate am reuşit şi amenajarea unui centru de informare turistică, achiziţionarea unui buldoescavator, dar şi a unei scene mobile. În cazul proiectului de modernizare a primăriei, valoarea totală a lucrărilor a fost de 9 miliarde de lei vechi. După finalizarea investiţiei, s-au înfiinţat ghişee la parterul clădirii, pe partea stângă, pentru fiecare compartiment. Clădirea s-a extins cu aproximativ 200 de metri pătraţi în partea din spate, unde s-au mai amenajat câteva birouri şi grupurile sanitare. La primul etaj sunt birourile primarului, viceprimarului, compartimentul Contabilitate şi Achiziţii, iar la etajul următor avem Casa căsătoriilor şi sala de şedinţe. Clădirea primăriei este dotată acum cu tot ce este necesar pentru aparatul administrativ”, spune primarul Daniel Băluţă. Administraţia locală din Vaideeni are două proiecte în analiză, pentru care aşteaptă deschiderea liniilor de finanţare europeană. Primarul Daniel Băluţă spune că atât centrul civic, dar şi toate locaţiile pe care le va reabilita în Vaideeni îşi vor păstra cu stricteţe arhitectura locală: „Avem în analiză proiectul pentru reabilitarea şcolii vechi, din centrul localităţii, care este construită în urmă cu un secol, însă vom păstra arhitectura clădirii cu sfinţenie. În curtea şcolii se va amenaja un amfiteatru în aer liber, spaţiu unde se vor monta măsuţe şi se va amenaja un loc de agrement pentru dezbateri, iar în interiorul clădirii se va construi o bibliotecă şi sala de lectură, precum şi un loc unde vor fi două săli de expoziţie cu obiecte meşteşugăreşti. Toată zona va deveni centru cultural. În centrul localităţii avem deja o grădiniţa nou construită, utilată corespunzător şi şcoala veche, iar alături este centrul de informare turistică”.