Autostrada Sibiu-Piteşti, blocată în hârtii. Guvernul alocă bani doar pentru studiul de fezabilitate în 2017

Autostrada Sibiu – Piteşti ar putea avansa anul acesta doar pe hârtie, având în vedere că se alocă bani doar pentru faza studiului de fezabilitate. Proiectarea şi execuţia capetelor acestei şosele urmează să fie efectuate abia în anii următori, dacă licitaţiile vor fi demarate în 2017, după cum a anunţat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Guvernul alocă anul acesta 21,4 milioane de lei proiectului de revizuire a studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Piteşti. Contractul pentru cea mai aşteptată autostradă a României a fost semnat în 2015 pentru suma de 29 de milioane de lei. Din aceşti bani, până acum, şefii de la Drumuri au achitat anul trecut avansul de 3,3 milioane de lei. Contractul semnat cu asocierea Spea-Tecnic este însă suspendat din decembrie 2016 pentru o perioadă de trei luni. Surse din domeniu au menţionat pentru Economica.net faptul că acest contract a fost suspendat chiar cu o zi înainte să expire, astfel încât asocierea „să nu intre pe penalităţi”. Contractul prevede penalităţi de 0,05% din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, prin această suspendare, asocierea ar fi primit de fapt un răgaz pentru a putea pune la punct unele lucrări pe care trebuia să le finalizeze deja. Motivul oficial al suspendării contractului este însă vremea neprielnică, după cum reiese dintr-un comunicat al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Suma de 21,4 milioane de lei alocată de Executiv în 2017 pentru acest proiect este sub nivelul cerut de parlamentarii PNL din Comisiile de Transporturi, de 45 de milioane de lei. „Finalizarea acestui studiu de fezabilitate este esenţială pentru demararea de urgenţă a lucrărilor la autostrada Sibiu – Piteşti, parte din coridorul IV pan European şi prioritate în Masterplanul General de Transport in baza căruia România accesează fondurile europene pentru perioada 2014-2020. Realizarea acestui tronson din autostrada A1 care asigură conectivitatea cu reţeaua de transport europeană spre vest si sud – est, ar reprezenta un sprijin pentru Uzina Dacia Piteşti şi un avantaj competitiv în raport cu uzina Grupului Renault din Maroc. Cu cât se măreşte perioada de finalizare a acestui proiect, cu atât creşte riscul de relocare a activităţilor de producţie ale uzinei din Piteşti în alte zone geografice cu un impact negativ major asupra bugetului de stat si a economiei româneşti în ansamblul său”, avertizează reprezentanţii PNL. Contactat de către Economica.net, senatorul PNL Cornel Popa a spus că suma de 45 de milioane de lei este una corectă, fiind transmisă de către consultanţii de specialitate din cadrul grupurilor parlamentare ale partidului. Acesta nu a putut da însă mai multe detalii despre cum s-a ajuns la suma de circa 10 milioane de euro. Economica.net a relatat în premieră în vara anului trecut faptul că asocierea Spea – Tecnic solicită pentru finalizarea acestui studiu de fezabilitate încă 3 milioane de euro peste nivelul de circa 6,5 milioane de euro agreat în contract. Ulterior, fostul secretar de stat de la Transporturi Marcel Boloş a explicat pentru Digi24 de ce Spea şi Tecnic ar urma să beneficieze în plus de aproximativ trei milioane de euro pentru realizarea SF.