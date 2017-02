CUM SĂ SUPRAVIEȚUIEȘTI UNUI INFARCT CÂND EȘTI SINGUR! ESTE FOARTE SIMPLU , DAR MULȚI NU STIU…DISTRIBUIȚI MAI DEPARTE! 

Deoarece multi oameni sunt singuri cand sufera un atac de cord, fara ajutor, persoana a carei inima bate necorespunzator si care incepe sa simta o stare de lesin, are doar aproximativ 10 secunde inainte de a-si pierde conştienţa.

Cu toate acestea, aceste victime se pot ajuta prin a tusi in mod repetat si foarte energic. O respiratie adanca ar trebui sa fie luata inainte de fiecare tuse, iar tusea trebuie sa fie adanca si prelungita, asa cum e atunci cand se produce sputa din adancul pieptului.

O respiratie si o tuse trebuie repetate la fiecare doua secunde, fara oprire pana soseste ajutorul sau pana cand inima se simte ca bate in mod normal din nou.

Respiratiile adanci aduc oxigenul in plamani si miscarile de tuse storc inima si pastreaza sangele in circulatie. Presiunea asupra inimii, de asemenea, o ajuta sa recapete ritmul normal. In acest fel, victimele atacurilor de inima pot ajunge la spital.

