Minoră ucisă de un interlop amorezat 

Era o seară liniştită de duminică şi ultima zi de vacanţă pentru cele patru fete minore ale familiei Pîrvu. Într-una din camerele sărăcăcioase, bunica îi făcea baie copilei celei mici, de șase ani, într-o albie lângă sobă, iar în altă încăpere, cele două surori de şapte şi 12 ani îşi pregăteau ghiozdanele pentru şcoală. Singura care nu lua parte la activităţile din casă era Georgiana, „Georgi“ cum o numeau apropiații. Vorbea la telefon cu un băiat în timp ce aştepta în bucătărie să îi vină rândul să se spele. Tihna din casă a fost spartă după ora nouă de ţipătul strident al Georgianei, care striga după ajutor. Copila de şapte ani a fost prima care a mers să vadă ce se întâmplă, iar criminalul s-a împiedicat de ea pe holul îngust când fugit „«Bunica, a omorât-o pe Georgi!» a început să strige fetiţa asta mică. Când am intrat în bucătărie, copila mea era căzută cu capul lângă o noptieră şi din piept ţâşnea sânge“, a povestit bunica Anişoara Belea, care era singură cu fetele acasă. Tatăl lor era plecat la muncă, iar mama a murit în urmă cu doi ani de o boală incurabilă.

Medicii de pe ambulanţă care au ajuns la faţa locului au resuscitat victima şi au dus-o la spital. „Imediat a intrat în sala de operaţie, însă, din păcate, a murit pe masă. Avea un plămân secţionat şi o puternică hemoragie internă“, a declarat dr. Dan Ponoran, directorul spitalului.

Criminalul Remus Răducanu, de 47 de ani, a fugit de la locul faptei şi a stat ascuns mai bine de trei ore. El s-a predat poliţiştilor când a aflat că fata a murit la spital. A fost arestat preventiv pentru omor deosebit de grav.

Potrivit anchetatorilor, criminalul şi-a recunoscut fapta, a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează fie dus la tribunal cu propunere de arestare preventivă pentru omor. Surse din anchetă susţin că „victima a fost urmărită toată ziua de către bărbat, iar seara acesta asculta la geam ce vorbea la telefon. A intrat în casă peste ea, a lovit-o de câteva ori, a dat-o cu capul de o masă din bucătărie, apoi a luat cuţitul şi a lovit-o de două ori din spate“. Victima şi criminalul locuiesc pe aceeaşi stradă din cartierul Petrişor, la doar câteva case distanţă. Făcând parte din cea mai de temut familie de interlopi din Râmnicu Vâlcea, Remus Răducanu a terorizat-o pe Georgiana mai bine de doi ani. Fata a fost bătută de mai multe ori, iar anul trecut i s-a dat foc la casă pentru că nu îl accepta ca iubit. „Toate plângerile le-am retras de la poliţie că am zis că suntem vecini şi nu e bine să ne duşmănim. El niciodată nu a înţeles de vorbă bună, devenea om nebun când îi spuneam că nu-i dăm fata“, a declarat George Pîrvu, tatăl Georgianei. Bărbatul, care are 42 de ani, povesteşte că a fost prieten la cataramă cu criminalul până când a observat că acesta a devenit obsedat de Georgiana: „Se ţinea de capul ei, era gelos, turba când o vedea că vorbeşte cu alt băiat. Spunea că îşi spală cuţitul în ea dacă nu vrea să fie cu el. Şi uite asta a făcut, a băgat cuţitul în ea“.

Georgiana Pîrvu avea doar 14 ani și era elevă în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială nr. 4 din Râmnicu Vâlcea. „Un copil liniştit, care nu făcea probleme. A rămas un an repetentă în clasa a VI-a, dar anul acesta venea regulat la cursuri şi îşi aducea şi surorile, toate fiind eleve ale şcolii“, a spus Mihai Fîrtat, directorul instituţiei de învăţământ. Familia este una de condiţie modestă, nu are bani pentru înmormântarea Georgianei şi face un apel către toţi cei care pot da o mână de ajutor – scrie gds.ro