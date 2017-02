Silviu Popescu, un valcean cu suflet mare, la Paris. Cititi ce lucruri minunate face!

Silviu Popescu, Institutul Cultural Roman Paris:

Am marea bucurie să-i invit pe 15 februarie, de la ora 19, pe toți prietenii ICR Paris, la un vernisaj deosebit, un proiect, la care am lucrat cu mare plăcere. Ii invit, de asemenea, pe toți reprezentanții asociațiilor din Paris, cu care am colaborat foarte bine, în ultimii doi ani și să le ofer, după vernisaj un vin d’honneur!

Institutul Cultural Român de la Paris propune expozitia A.R.T.E.C. (Arts, Rediscovery, Traditional, Eclectic, Contemporary) , al cărei vernisaj va avea loc miercuri, 15 februarie 2017, la sediul său, în Galeria din Rue de l’Exposition.

Expoziția va rămâne pe simeze pâna pe data de 28 februarie 2017.

Expoziţia va cuprinde 10-14 panourile pe suport de komatex și face parte din proiectul cultural intitulat A.R.T.E.C. (Arts, Rediscovery, Traditional, Eclectic, Contemporary), cofinanţat de Uniunea Europeană, prin programul Europa Creativă.

Proiectul propune îmbinarea inovaţiei artistice cu producţia de teatru, artele decorative, performanţa artistică, programele destinate minorităţilor şi mobilitatea transnaţională a artiştilor, meşteşugarilor şi interpreţilor pentru recrearea legăturii iniţiale dintre arte şi meşteşuguri tradiţionale, ca o modalitate de a încuraja inovaţia în ambele domenii, de a le reconecta cu un public nou, de a dezvolta modele noi de afaceri.

Pentru prezentarea proiectului, Fundatia Transilvania Trust a realizat o expoziţie de panouri în trei limbi (română, maghiară, engleză) cu activităţile organizate, printre care înființarea Centrului de Arte și Meserii la Castelul Bánffy de la Bonțida.

Partenerii proiectului Transylvania Trust sunt: Muzeul Județean, Câmpulung, România; Association des Centres culturels de rencontres, Paris, Franţa; Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete, Budapesta, Ungaria; Diputación Provincial de Teruel, Spania).

Expoziţia este una itinerantă, şi a fost propusă pentru expunere la diverse sedii ICR din străinătate și la Parlamentul European din Bruxelles.

Ultima expoziție a fost realizată la sediul reprezentanței ICR din Madrid, în perioada 16-31 ianuarie 2017.