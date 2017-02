Unităţile şcolare din Judeţul Vâlcea au fost mai sigure în 2016! Potrivut unui raport prezentat astăzi de grupul de monitorizare a măsurilor privind asigurarea protectiei scolilor, s-a remarcat o scadere a cazurilor soldate cu dosare penale. Asta dupa ce autoritatile locale au initiat o serie de actiuni menite sa identifice nereguli atat din interior cat si din zona adiacenta a scolilor. Un singur incident major a avut loc anul trecut intr-o scoala din Ramnic, cand un tanar a incercat sa-i ia viata unui alt coleg. Vinovatul se afla in prezent in arest preventiv, victima fiind in siguranta – menționează vtv.ro