Florian Nicolaescu, directorul Sacomet Horezu, demască „abuzurile” la care este supus 

„Începând cu luna ianuarie 2017 au fost puse tunurile pe mine și pe firma pe care o conduc, au apărut pe rețelele de socializare și în mass media totul felul de mesaje denigratoare, răutăciose și neadevărate. Acțiunile de manipulare au mers până într-acolo că, în anchetele jurnalistice au fost intervievate persoane care nu sunt conectate la sistemul nostru de termoficare. Mă refer la semnalările făcute de Popa Mirel de la Blocul O3 și o altă doamnă Onela. Mai mult am fost reclamat la Garda Națională de Mediu Vâlcea și București, la Instituția Prefectului, Protecția Consumatorului și Consiliu Județean Vâlcea. De asemenea Primăria Horezu îmi trimite tot felul de adrese pe care le consider nefondate. Nu mai punem și procesele în care sunt târât și care îmi consumă timpul de muncă, resursele financiare și sănătatea. Unde se dorește să se ajungă cu războiul acesta? Nu am eu avizele și autorizațiile pe care legea mi le cere? Unde nu am respectat legislația? Sunt din ce în ce mai convins că este nevoie de mult mai multă voință politică să fie stopată acestă vânătoare sălbatică de oameni și firme care au făcut ceva pentru țara aceasta. Eu de exemplu am peste 35 de angajați.