Un semnal foarte interesant a venit din Statele Unite ale Americii, partenerul nostru strategic, in plin scandal legat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului de modificare a Codurilor penale si in plin scandal legat de protestele oamenilor scosi in strada pentru a se incerca rasturnarea Guvernului Grindeanu, legitim in functie, dupa alegerile din decembrie 2016. Una dintre cele mai renumite publicatii pe plan mondial, ne referim la Financial Times, scrie ca Guvernul Grindeanu trebuie felicitat pentru masurile dispuse, mai exact pentru OUG 13/2017.

Editorialistul Nick Kochan arata, intr-un editorial publicat in urma cu cateva zile, ca Executivul condus de Sorin Grindeanu trebuie felicitat pentru incercare de a renunta la obsesia nationala privind coruptia. In opinia lui Nick Kochan, ceea ce face Guvernul Grindeanu reprezinta un avertisment fata de zelul excesiv al Directiei Nationale Anticoruptie. In plus, acelasi editorialist atrage atentia asupra ingrijorarilor legate de cooperarea intre DNA si serviciile secrete.

Iata cateva fragmente din editorialul aparut in Financial Times (vezi facsimil), publicate timid in presa din Romania:

„Cei 250.000 de protestatari de pe strazile Bucurestiului s-ar putea sa nu salute acest lucru, dar noul Guvern al Romaniei este de felicitat pentru inversarea a ceea ce a devenit o obsesie nationala privind coruptia”.

„Anuntul potrivit caruia se intentioneaza dezincriminarea unor forme de abuz in functie, gratierea a aproximativ 3.000 de persoane condamnate pentru acte minore de coruptie – masurile se refera la persoane care au sustras mai putin de 50.000 de euro de la stat – si eliberarea din inchisori nu doar ca relaxeaza penitenciarele, dar transmite si un avertisment zelului excesiv al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA)”.

„Unii oameni probabil se vor astepta ca de masurile in sensul dezincriminarii sa abuzeze politicieni acuzati de coruptie. Dar acesta ar fi un abuz de putere extrem de vizibil, cu efectul autoinfrangerii. De fapt, masurile permit Guvernului ales de curand sa revizuiasca abordarea fata de integritatea functiilor publice, in contextul monitorizarii internationale”.

„Noul premier al Romaniei, Sorin Grindeanu, din Partidul Social-Democrat, este bine plasat pentru a adopta o abordare mai radicala in practicile publice si de afaceri, permitand pietelor financiare sa ridice standardele etice si de guvernare, mai degraba decat unui procuror cu prerogative sporite. Companiile internationale – multe afectate de coruptia raspandita din aceasta tara – vor inceta activitatile cu firmele din Romania si cu oficialii guvernamentali care nu vor respecta regulile adecvate”.

„Recentul raport MCV, care evalueaza starea institutiilor politice si juridice, a identificat o serie de probleme privind independenta justitiei. (…) In afara de un sistem de justitie compromis, amploarea cooperarii intre DNA si servicii de informatii din Romania reprezinta un alt motiv de preocupare pentru institutiile internationale”.

„Investitorii straini asteapta ca noul Guvern al Romaniei sa adopte masuri mai sistematice si radicale pentru imbunatatirea calitatii normelor etice si practicilor organizarii institutiilor de stat si finantarii partidelor. Un lucru de care putini se indoiesc este ca practica pietelor internationale va avea un impact mai mare asupra profesionalismului local si normelor etice decat un procuror local cu atributii extinse si indoielnic. Acest lucru va arata pietelor financiare ca Romania are o atitudine serioasa in remedierea unei reputatii privind coruptia care ii afecteaza relatiile cu mediile de afaceri si cu comunitatea internationala”.