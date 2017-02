Administratorul special de la CET Govora, Ștefan Prală: La Berbești e DEZASTRU – Nu se mai fură CĂRBUNE cu roaba sau cu căruța, ci cu CAMIONUL direct! 

• dezvăluiri incredibile despre nivelul atins de hoții de cărbune din zona Berbești – Alunu

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean pe luna ianuarie, administratorul special de la CET Govora a vorbit despre trei dintre problemele majore cu care se confruntă mineritul vâlcean: banii de exproprieri, utilajele învechite și furtul de cărbune. Despre acest din urmă subiect, Ștefan Prală a fost destul de evaziv cu toate că a primit o întrebare cu dedicație. Realitatea de la fața locului pare să bată orice fel de imaginație iar complicitățile autorităților n-au cum să fie ocolite.

„În Berbești și prin împrejurimi, toată lumea știe de unde poți cumpăra cărbune furat! Toți știu unde să mergi, cu cine să vorbești și așa mai departe… Ți-l aduc și la poartă, ce dracu! E practic imposibil ca Poliția și restul autorităților să nu știe ce știe tot satul, vorba aia. Aici, ori e vorba de incompetență, ori de complicitate pe față cu un furt mai generalizat și mai păgubos ca niciodată. Să fim corecți! Cărbune s-a furat mereu, dar niciodată, absolut niciodată ca acum! La scara de acum nu s-a ajuns de când s-a deschis exploatarea. Nu se mai fură cu roaba sau cu căruța, ci cu camionul direct! Cărbunele bulgăre, adică acela adevărat de pe bandă se fură și la jumătate din producție! A fost o perioadă destul de scurtă, prin 2015, când se angajaseră jandarmi și parcă se mai pusese situația sub control. Dar acum e dezastru, se fură ca-n codru! Efectiv, ca-n codru…”, sună mărturia unui grup de mineri care, din motive lesne de înțeles, ne-a cerut să rămână anonim – notează curieruldevalcea.ro