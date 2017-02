Sorin Vasilache, primarul din Olăneşti, pregăteşte un proiect de 5 milioane euro pentru îmbunătăţirea infrastructurii turistice

În cursul acestui an, Sorin Vasilache, primarul oraşului Olăneşti, are drept obiectiv obţinerea de finanţări pentru proiectele care vizează îmbunătăţirea infrastructurii turistice în localitate, lucru care, în opinia sa, ar atrage foarte mulţi turişti, deoarece oraşul Băile Olăneşti are acum toate atuurile unei staţiuni competitive. Primarul Vasilache afirmă că este nevoie să se pună accent în continuare pe modernizarea şi dezvoltarea localităţii. Spune că a pornit în noul an cu optimism în ceea ce priveşte obţinerea finanţărilor pentru proiectele care sunt absolut necesare pentru Olăneşti, şi anume îmbunătăţirea infrastructurii turistice, modernizarea Parcului Central, Parcului Unirii (parcul din zona Hotelului Parâng) şi parcului din zona Poştei, care au rămas nemodernizate în urma celor două proiecte care s-au finalizat: „Proiectele pentru aceste parcuri vor fi depuse în vederea finanţării cu fonduri europene. Parcul Unirii a fost modernizat în anul 2007 printr-un proiect cu fonduri Phare dar, cu toate acestea, el va intra într-un nou proces de renovare şi înnoire, bazat pe realităţile prezentului. Tot în această perioadă avem în plan amenajarea unei zone de agrement cu un teren de sport şi parcuri pentru recreere. Altfel spus, la Olăneşti se va construi un complex de agrement. Proiectul va cuprinde realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclete, crearea de noi trotuare, amenajarea spaţiilor verzi, modelarea terenului, crearea de facilităţi pentru recreere pe terenul amenajat, zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, dotare cu mobilier urban, modernizarea străzilor de lângă terenurile supuse intervenţiilor şi, de asemenea, amenajarea unui teren de sport de dimensiuni mari, cu gazon natural, pretabil pentru desfăşurarea activităţilor sportive. Valoarea proiectului este de 5 milioane de euro”, a spus primarul oraşului Băile Olăneşti.