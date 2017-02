Primarul din Vlădeşti, Sorin Ghiţă, speră ca Guvernul să aloce 7 miliarde lei vechi pentru refacerea drumului afectat de calamităţi

Încă de anul trecut, primarul din Vlădeşti, Sorin Ghiţă, avea pregătite soluţiile pentru evitarea izolării satului Trundin de restul comunei: cei 4 miliarde de lei vechi alocaţi, la final de 2016, de Guvern vor ajuta administraţia locală să intervină pentru repararea rapidă a drumului afectat de calamităţile repetate, în lungime totală de aproape 2 km, inclusiv pentru consolidările urgente ale terenului. Primarul Sorin Ghiţă susţine însă că ar mai fi nevoie de 7 miliarde de lei vechi pentru realizarea unei lucrări trainice, dar este optimist că va găsi în continuare disponibilitate şi din partea Guvernului Grindeanu pentru alocarea fondurilor necesare. „Dacă nu am fi intervenit acum, 60 de gospodării din satul Trundin rămâneau izolate cel puţin din punct de vedere rutier. În mod sigur vom primi ajutor şi în continuare din partea Guvernului”, a spus Sorin Ghiţă. „Atunci când am acceptat să fiu primar m-am gândit că este o mare provocare și mi-am propus să rezolv toate problemele unei localități, unei comunități, astfel încât atunci când renunț, oamenii să considere că viața lor este mai frumoasă și sunt mulțumiți de ce se întâmplă în jurul lor. Mi-am propus de la bun început să realizez infrastructura localității, apa şi canalizarea. Am început în anul 2006 și am continuat și în 2012, astfel încât toate cele cinci drumuri comunale sunt modernizate, asfaltate, rigolate. Am continuat și cu celelalte drumuri de interes local, extinderea rețelei de apă și canalizare, cu încă 8 km, astfel încât în localitatea Vlădești să nu mai fie locuri în care oamenii să nu poată beneficia de aceste avantaje. În jurul școlii și în școală am realizat condiții care să ducă la dorința părinților și oamenilor din această localitate să aibă copiii lângă ei, să nu plece la oraș. Am mai realizat și o grădiniță care i-a impresionat și pe cei de la Inspectoratul Școlar Sibiu spunând că este cea mai frumoasă grădiniță pe care au văzut-o. Căminul cultural, o clădire veche de 40 ani, am reabilitat-o, i-am dat mai multe destinații, astfel încât, pe lângă sala de spectacole unde copiii dar și vârstnicii pot să-și manifeste talentul, am realizat o expoziție și un atelier de ceramică de Vlădești, un spațiu destinat bibliotecii locale. Tot în spatiul căminului am reușit să facem și o farmacie, un cabinet stomatologic și un dispensar, toate la nivel și condiții europene. În primărie am realizat un serviciu pentru oameni, astfel încât cei care vin și de la 7 km din ultimul sat să-și rezolve problemele. Pentru perioada imediat următoare îmi doresc să termin modernizarea tuturor drumurilor locale. Doresc ca Vlădeștiul să devină o localitate frumoasă”, a declarat primarul Sorin Ghiţă.