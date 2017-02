ACCIDENT la BĂBENI: O șoferiță gravidă a intrat cu mașina în gard 

Un accident grav s-a produs in aceasta seara de marti, 31 ianuarie 2017, pe DN 64, pe raza orasului Babeni, judetul Valcea. Conform IPJ Valcea, implicata in accidentul de circulatie a fost o soferita gravida in cinci luni, care a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si s-a izbit cu masina intr-un gard de beton.

Din fericire, desi masina arata „sifonata” rau, soferita a scapat cu viata, ea fiind ranita insa in afara pericolului. Tanara a primit diagnosticul de traumatism cranio-facial si a fost transportata la Spitalul Judetean Sibiu.

gazetavalceana.ro