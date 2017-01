Primarul Sorin Romcescu, din Slătioara, va reconstrui punţi pietonale peste trei pârâuri, grav afectate de viituri

Luna viitoare, primarul Sorin Romcescu, din Slătioara, va depune două noi proiecte pe OUG nr. 28, pentru care speră să primească finanţare în acest an. Unul dintre acestea vizează construirea de punţi pietonale, peste pârâurile Cerna, Tărâia şi Valea Plopilor. „Punţile pe care vrem să le modernizăm au fost grav afectate de viituri vara trecută. Opt dintre acestea pot fi trecute şi cu maşina, puntea de la Igoianu fiind singura pe unde nu e permis accesul cu autovehicule, deoarece albia pârâului e foarte largă. Proiectul pentru punţi va fi depus zilele următoare la Guvern”, a anunţat primarul Romcescu. În ultima perioadă, preocupările primarului din Slătioara sunt îndreptate, în continuare, în vederea identificării unor soluţii pentru dezvoltarea zonei: „În acest mandat voi finaliza proiectul pentru modernizarea drumurilor de interes local pe o lungime de 8,5 kilometri şi pentru construirea podului, proiect finanţat prin OUG nr. 28. Sper să încheiem în toamna acestui an şi lucrările proiectului de asaltare a drumurilor de interes local pe o lungime de 4,1 kilometri şi extinderea reţelei de canalizare în satele Milostea şi Goruneşti, proiecte finanţate tot prin OUG nr. 28. Tot în această perioadă, am depus pentru finanţare şi proiectul european pe măsura 7.2. pentru modernizarea şi asfaltarea drumurilor de interes local, în valoare de un milion de euro, dar şi proiectul de asfaltare a drumurilor comunale – La Ghiorghiţă, Drumul Cumpene – Văi, Drumul Anghelescu, drumul Ţivrea – şi încercăm să prindem finanţare europeană pentru modernizarea drumurilor de acces spre exploataţiile agricole. Trebuie să începem şi lucrările pentru construirea punţilor pietonale peste pâraiele din comună, distruse de ape în vara acestui an. Tot în acest mandat voi face tot ce ne va sta în putinţă pentru a găsi o sursă de finanţare în vederea amenajării centrului civic. Ne-am propus amenajarea unor zone de agrement pentru copii în toate satele localităţii şi, nu în ultimul rând, atragerea de investitori în vederea dezvoltării localităţii şi crearea unor locuri de muncă, având în vedere facilităţile oferite de administraţia locală: PUZ realizat, lotizare a terenurilor, racordarea la reţeaua de apă şi canalizare, posibilitatea racordării la energie electrică”.