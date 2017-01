Situaţie tragică în Vâlcea: 28 de sisteme centralizate de apă potabilă NU deţin autorizaţie sanitară

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Vâlcea, ce a avut loc zilele trecute, s-a prezentat o informare de către DSP Vâlcea privind calitatea apei potabile distribuite in sistem centralizat în județul Vâlcea. Pe teritoriul județului Vâlcea funcționează 70 sisteme centralizate de distribuție apa potabila, din care: 30 sunt administrate de SC Apavil SA; 36 sunt administrate de primăriile locale; 1 este administrat de SC Vamibo SRL cu sediul in Orașul Berbești; 1 este administrat de SC Călimăneşti Căciulata SA; 1 este administrat de Obștea Moșnenilor Câineni; 1 este administrat de Obștea Sărăcinești Balota – Comuna Racovița, sat Balota. SC Aapavil SA deține sistemele din localitățile: Băbeni, B-le Govora, B-le Olănești, Bălcești, Berislăvești, Brezoi, Brezoi Valea lui Stan, Budești, Bujoreni, Bunești, Călimănești, Cernișoara, Dăești, Drăgășani, Horezu, Lăcusteni, Mihăești, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Păușești Otăsău, Păușești Măglași, Perișani, Prundeni, Rm. Vâlcea, Rm. Vâlcea – sursa Cheia, Sălătrucel, Șirineasa, Vaideeni, Vlădești, Voineasa. În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1030/2009 cu modificările ulterioare pentru sistemele de tratare și distribuție apă potabilă, se emite autorizație sanitară de funcționare, care se vizează anual, titularul autorizației având obligația să solicite vizarea anuală a autorizației. Situația autorizării sistemelor de apă potabilă din județul Vâlcea, sisteme autorizate sanitar: 28 de sisteme aparținând de SC APAVIL SA; 10 sisteme de apă potabilă care aparțin de primăriile comunelor: Alunu, Crețeni, Grădiștea, Olanu, Pietrari, Roești, Sutești, Slătioara, Tomșani, Zătreni; 1 sistem care aparține de Obștea moșnenilor Câineni; 1 sistem care aparține de SC Călimăneşti Căciulata SA; 1 sistem care aparține de SC VAMIBO SRL. Sistemul aparținând de Primăria Comunei Ștefănești este autorizat sanitar, iar în prezent este evaluat sanitar în vederea acordării vizei. Sisteme care nu dețin autorizație sanitară de funcționare: 2 sisteme deținute de SC APAVIL SA situate în localitățile Brezoi și Horezu; 25 de sisteme centralizate, care aparțin primăriilor Amărăști, Bărbătești, Berbești, Boișoara, Câineni, Copăceni, Costești, Dănicei, Diculești, Drăgoești, Fârtățești, Făurești, Galicea, Lădești, Laloșu, Lăpușata, Măciuca, Mălaia, Orlești – Scundu, Racovița, Popești, Stănești, Stroești, Voicești, Valea Mare; 1 sistem care aparține de Obștea Sărăcinești Balota – Comuna Racovița, sat Balota. Motivele pentru care nu s-au eliberat autorizațiile sanitare sunt variate: nu se asigură perimetrele de protecție sanitară, deficiențe înregistrate în procesul de clorinare, probe de apă neconforme, documentație incompletă depusă la DSP, lipsa solicitării vizei ASF. În vederea supravegherii calității apei potabile în anul 2016 s-au prelevat și analizat 648 probe de apă în cadrul activităților de monitorizare, control și audit. Astfel, din cele 648 probe prelevate si analizate: 569 au fost corespunzătoare Legii 458/2002 republicata iar 79 nu s-au încadrat in parametrii prevăzuți de lege, datorită neconformității valorilor clorului rezidual liber rezultat al dozării inadecvate în procesul de clorinare (40) și prin creșterea parametrilor. Pentru deficiențele înregistrate s-au aplicat în anul 2016 de către inspectorii sanitari 13 sancțiuni, din care 7 amenzi, în valoare de 14.000 lei. În concluzie, Direcția de Sănătate Publică supraveghează stațiile de tratare a apei potabile și sistemele de distribuție prin: activitatea de autorizare sanitară, prelevarea de probe de apă, în cadrul activității de monitorizare, acțiunile de control sanitar tematic și sistematic. Scopul este acela de asigurare ca apa furnizată populației să fie sanogenă și curată și să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți de legislație.

(Petre Coman)