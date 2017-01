TENTATIVA DE LOVITURA DE STAT PREZIDENTIALA 

Miting neautorizat prin care se incearca debarcarea Guvernului PSD – Grindeanu prin forta strazii. Elemente care au instigat o parte mica din acea fractiune a populatiei prost informata despre legitimitatea unei legi de gratiere a unor pedepse, au blocat duminica seara, incepand cu orele 17.00 circulatia in Piata Universitatii din Capitala. Dupa orele 18.00, in Piata Universitatii si-a facut aparitia, imbracat intr-o geaca de culoare rosie, insusi presedintele Romaniei Klaus Iohannis, care i-a salutat pe protestatari si care a dat tonul plecarii catorva mii de persoane, mobilizate in piata prin retelele de soocializare, sa purceada la un mars pe b-dul Magheru, din Piata Universitatii spre Piata Victoriei, in fata Guvernului Romaniei. Klaus Iohannis s-a raliat prin prezenta sa unui miting neautorizat, dovedind astfel ca este interesat de caderea Guvernului, sprijinand practic un protest impotriva guvernului legitim ales, pe care l-a obstructionat inca dinainte de formarea sa, dar si a parlamentului legitim ales. Asta intrucat protestatarii au strigat continuu sloganurile: “Parlament penal, mars la Tribunal!”; “DNA sa vina sa va ia!”; “Mergeti la inchisoare, nu la guvernare!”; „Dragnea nu uita Romania nu-i a ta!; „PSD, ciuma rosie!„; Insusi Iohannis a declarat: “Luptam cu gasca celor cu probleme penale!”

In cele cateva minute pe care le-a petrecut alaturi de protestatari, inconjurat de SPP-isti, Iohannis a avut grija sa li se permita jurnalistilor sa vina alaturi de domnia sa pentru a-si manifesta indignarea fata de proiectul de ordonanta privind gratierea unor pedepse: „Am venit aici in Piata Universitatii, ca si miile de romani, ca sa-mi arat indignarea. O gasca de oameni politici cu probleme penale vrea sa schimbe legislatia din Romania vrea sa slabeasca statul de drept. Asa ceva nu se poate admite. Este inadmisibil sa se schimbe legislatia si zeci, sute de politicieni certati cu legea sa se gasesca cu dosarele curate si sa continue faradelegile. Romanii, pe buna dreptate, sunt indignati.”

Este absolut nemaivazut ca un presedinte in functie sa iasa in strada sa protesteze impotriva Guvernului si Parlamentului noi si legitim alese, fapt care poate fi calificat drept o tentativa de stat impotriva legislativului si executivului alese prin vot democratic.

In opinia noastra, Klaus Iohannis a incalcat grav Constitutia care spune despre Presedintele Romaniei:

Art. 80 – Rolul Presedintelui

(1) Presedintele Romaniei reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii.

(2) Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. In acest scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate.”

Prezenta lui Iohannis in Piata Universitatii, alaturi de importante efective ale SPP, si pornirea in mars catre Guvern la bordul limuzinei sale Mercedes S500, alaturi de protestatari, reprezinta o instigare impotriva Guvernului si Parlamentului legitim alese in decembrie 2016.

Spre cinstea lor, desi mitingul a fost neautorizat si a blocat circulatia, jandarmii nu au intervenit in forta, dovedind maturitate in actiune spre deosebire de protestele neautorizate din timpul regimului Basescu, unde s-a ajuns la raniri grave a unor persoane.

