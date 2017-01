Cartierul Ostroveni: Un şofer de 19 ani a spulberat o tânără care traversa strada… pe trecerea de pietoni

Un șofer de 19 ani, care conducea un Volkswagen Golf, a provocat un grav accident rutier in cartierul Ostroveni, din Ramnicu Valcea. S-a intamplat in seara zilei de sambata, 21 ianuarie 2017, in jurul orei 22.40, pe bulevardul Tineretului, in zona Hermes, in fata blocului A11, cand conducatorul auto nu i-a acordat prioritate de trecere unei tinere de 22 de ani, care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Tanara a fost pur si simplu spulberata, ea fiind transportata la spital, acolo unde medicii i-au pus diagnosticul de fracturi multiple si traumatism cranio-cerebral. Şoferul de 19 ani este cercetat penal acum pentru vatamare corporală din culpă.